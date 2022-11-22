陸港觀盤｜政策現曙光 陸宏觀環境向曲折中前行

期盼已久的中國防疫政策出現調整，精準防疫成為改革主線。11月17日中國國務院聯防聯控機制召開新聞發布會指出，堅決反對兩種傾向，既要持續整治「層層加碼」，防止「一封了之」；又要反對不負責任的態度，防止「一放了之」，保障好20條措施不折不扣落地落實。

除了防疫政策調整外，中國近期發布支持房地產市場發展的16條措施，以及對網路遊戲和互聯網行業、甚至教育行業監管邊際放鬆等多項利好政策持續發力的推動下，海內外中資股市場迎來連續的反彈，10月份政策利多的相關產業，以及疫後復甦如旅遊相關類股表現突出。

然而，儘管資本市場率先表態響應精準防疫等政策調整，實體經濟短期內受制於冬季疫情發散，中共二十大後內需維持疲弱。尤其是中國過去在嚴格的疫情防控下，非中、高風險區域基本生活正常，一般居民對自我防護的習慣較為薄弱；譬如石家莊對疫情防控邁開大步伐，反而引起了短期防疫物資藥品強購，部分高風險人群足不出戶。

預期中國在疫情防控指導措施，如個人自我防護建議、居民隔離措施、異源疫苗加強針的推廣、重症醫療救治的藥品及設備等，都還有進一步優化的空間。總而言之，新冠疫情的正常化對待，中長期對支撐實體經濟及消費信心的復甦至關重要，當前政策出現曙光，預計中國宏觀環境向曲折中前行。

就投資機會而言，除了與疫後復甦相關的類股，國產化設備的需求較為確定。兩個主線值得關注，一個是醫療設備相關類股，業績上直接受惠於近期精準防疫下醫療設備貼息政策催化，中長期則有醫藥先進製造的國產替代加速。二則持續圍繞著中國節能減碳政策目標，在太陽能設備國產化的加速替代。

中國太陽能設備國產化的加速替代，可說直接受惠於產業鏈的擴產需求，截至2021年底，中國電池片產能達到360.6GW，占全球總產能的85.1％，2021年中國電池片產量約197.9GW，占全球總產量的88.4％。今年上半年中國太陽能電池擴產規模逾292.5GW，其中170GW已經明確落實時間：預計2022年投產30.3GW、2023年106.41GW，另有35GW預計2024至2025年投產。

另據IEA資料，2021年底全球組件總產能接近400GW，截至2021年底中國組件總產能約為300GW，占全球組件總產能的75％。上半年中國太陽能組件擴產規模逾360.5GW，其中113GW預計2022年投產22.5GW、2023年16.2GW、2024年30.3GW、2025年44GW。

組件設備主要包括激光劃片機、串焊機、自動疊層設備、層壓機以及自動流水線。其中，串焊機是組件封裝生產線的核心設備，因涉及電池片的銀漿、鍍錫銅焊帶和助焊劑的焊接，具備較強的工藝屬性，為組件環節較晚國產化的設備。

近年電池片和組件封裝工藝不斷導入新材料和新技術，串焊機的性能也需隨之不斷提升和改進，是中國組件環節中升級較快的設備。目前串焊機主流仍為MBB，包括SMBB（Super MBB）、0BB（無主柵）、IBC（交指式背接觸）等各種新技術，各家企業都在進行測試驗證，串焊機需隨之進行升級。

綜上所述，中國電池片及組件企業自2022年以來大幅擴產，疊加新技術工藝的演進，預期上述的技術革新，將為後續組件設備帶來龐大的新增及升級改造市場需求。

文／國泰投信中國股票投資部主管暨國泰中國內需增長基金經理人 陳秋婷