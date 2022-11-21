全球空櫃積壓 深圳蛇口司機：已堆到門口

因運價跌跌不休，今年上半年「一箱難求」的問題已轉為空箱過剩。大陸證券時報報導，在深圳部分堆場發現，大量集裝箱停放在地上，貨櫃車司機也普遍反映訂單偏少、空櫃增多。

事實上，在10月份，美國最大兩個港口的集裝箱吞吐量均出現大幅下滑，洛杉磯港更是遇到2009年以來最冷清的10月份，進口量創下近20年最差10月份紀錄。全球航運巨頭馬士基上周回應稱，近期看到大量空箱回流到亞洲，公司也在與合作方處理這些空箱的堆放問題。

大陸生產了全球絕大部分的集裝箱，業內人士認為，如果未來海外企業庫存消化完畢，伴隨著舊有集裝箱淘汰，行業過剩情況才有望得到緩解，但仍然存在較大不確定性

貨櫃過剩堆場空櫃積壓嚴重 持續到春節前

在深圳市龍崗區一家貨櫃堆場內，近期堆積著大量嶄新的貨櫃。四、五十輛未出動的卡車也停在此處等待訂單，這裡距離國際性綜合交通樞紐、亞太地區重要航運樞紐即深圳鹽田港僅約20公里。

「我不能告訴你這是哪些公司的貨櫃箱，畢竟屬於商業機密，但這種新箱和舊箱堆積況在業內很普遍了。」該堆場負責人向記者坦言，當前業界蕭條，空箱堆積是不可避免的事情，這與一年多前大量重櫃積壓的情況截然相反。

深圳蛇口港附近一堆場工作人員也表示，空集裝箱流通效率慢，僅僅依靠收取堆存費，難以產生裝卸等其他費用，堆場的賺錢效應也較差。

部分司機還空櫃時也遇到擁堵，表示周日時在蛇口一個堆場渡櫃等了5個小時，有些地方空櫃都快堆到門口了。一位司機表示，「渡櫃」意思是將碼頭附近空櫃運到相對不遠的堆場，屬於順路帶櫃，價格也壓得很低。

華南地區某堆場協會管理人員表示，當前海運業務難見回升，空貨櫃大面積積壓情況春節前預計也將會持續。

對於空箱問題，馬士基亞太區域公關部門負責人表示，公司前兩年預訂了大量新貨櫃和租賃貨櫃。2022年，雖然市場需求下滑，馬士基的空箱量仍然保持穩定狀態。不過，由於全球供應鏈回歸常態，馬士基確實看到大量空箱近期回流亞洲。該負責人回應稱，馬士基正與碼頭、倉庫和其他參與方合作來處理空箱，使它們能夠在可獲得的空間內得到堆放。

全新40尺的高箱 價格年減四成

貨櫃物流平台德國艾世捷公司（ContainerxChange）亞太區域人士受訪時表示，歐洲基本港的年減五成。展望未來，如果歐美企業庫存消化完畢，貨櫃訂單量預計可能會回升，但仍然存在較大不確定性。

艾世捷聯合創始人兼首席執行官克利斯蒂安·羅伊洛夫（ChristianRoeloffs）推斷，隨著市場進一步釋放集裝箱庫存（例如，來自租賃車隊的處置），在未來幾個月內，倉庫將面臨更大的壓力。沒有足夠的庫房空間來容納所有的貨櫃，將是一些企業的關鍵挑戰，同時也是某些企業的競爭優勢，特別是在中國，空箱會重新定位。對於貨櫃業主來說，這有可能意味著堆場的儲存費上升，因為更多的貨櫃堆積起來，在堆場停留時間更長。

美國最大港20年來最差10月進口表現

空箱堆積的背後，是全球部分大型港口吞吐量下滑的現實。上周，美國前兩大港口分別公佈2022年10月份集裝箱吞吐量，以年相比，均出現百分比兩位數下跌。

美國長灘港的資料顯示，10月長灘港集裝箱吞吐量達65.84萬標箱，年減16.6％，低於該港口在疫情前2019年10月處理的68.84萬標準箱，也是自2016年以來的最低10月份總量。其中，今年10月進口貨物的集裝箱量下滑23.7％至29.39萬標箱。

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