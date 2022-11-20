陸發布31省市平均年薪 北京、上海逾83萬

近日大陸國家統計局發佈了《中國統計年鑒2022》，其中統計了2021年度大陸31省市自治區的城鎮非私營單位、城鎮私營單位就業人員的平均工資數據。數據顯示，平均年薪最高為北京與上海的非私營單位，年薪逾19萬元人民幣（約合台幣83萬元）。

據《快科技》引述統計局數據顯示，2021年大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資為106,837元（人民幣，下同），首次超過10萬元，比上一年增加9458元，名義增長9.7%；私營單位則是62884元，比上年增加5157元，名義增長8.9%。非私營單位平均薪資是私營單位的1.7倍，這項差距令人意外，無怪乎每年國家公務員考試（國考）都得擠破頭。

報導稱，非私營單位除了政府公務員之外，還有非私營法人單位，包括國有單位、集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳台投資經濟等。

從省份區分，北京、上海的非私營單位平均工資都超過了19萬元，遙遙領先。令人意外的是，西藏以超過14萬元拿下第3，其他超過10萬元的除了天津、浙江、江蘇、廣東、重慶等直轄市與富裕省外，也包括青海、寧夏等偏遠與人口稀少的省份與自治區。

報導說，非私營單位平均工資最低的是河南省，不到7.5萬元，也是唯一一個低於8萬元的省份。

在私營單位方面，唯一超過10萬元的是北京，上海則以9.6萬元緊隨其後，都大幅領先其他省份，這也是大陸經濟最為突出的2大直轄市。

其他則有廣東、浙江、江蘇、西藏、福建、海南等超過6萬元，河北、山西、吉林、黑龍江、河南、廣西、雲南、甘肅等則不足5萬元，最少的是黑龍江4.2萬元。

分行業來看，19個行業大類中，年平均工資最高的是IT行業201506元，科研和技術服務業151776元，金融業150843元，分別為大陸平均水平的1.89倍、1.42倍、1.41倍，這類高收入行業則多集中在北京和上海。

文章來源：31省份平均工資發佈：北京、上海非私營超19萬元

（中時新聞網 盧伯華）

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