中國再生能源起飛帶來投資機會

隨著中國積極推動實現碳中和目標，再生能源行業呈現可觀的增長前景。作為全球最大的溫室氣體排放國，中國面臨一系列環境問題，包括空氣污染、海平面上升、土壤污染及水資源短缺等。中國還擁有全球近半的電力和工業資產，這些基礎設施正面臨極大的淘汰風險，進一步加劇中國所面臨的問題。

然而，中國的能源消耗空間仍然很大。以單位美元國內生產總值（GDP）能源消耗來衡量，中國這一指標是全球平均水平的150％，分別是美國和日本的兩倍和三倍。中國的目標是維持近5％的GDP增速以及近2％的能耗增長，因此提升能源效率是近期首要任務。

中國作為世界第二大經濟體，擁有發展蓬勃的環保產業，尤其在再生能源領域具有競爭優勢，令它在應對氣候變化的行動中發揮主導作用，為配合高層在2030年達到碳排放峰值、在2060年實現碳中和的宏願，中國的電力結構正在迅速發生變化。隨著中國致力實現碳中和，中國將採用全新的數位能源系統、電力系統和消費系統。碳中和不僅改變能源結構，也改變消費品的終端生產及生活環境。

中國在太陽能、風能等多個再生能源領域具有競爭優勢，中國經濟也非常支持清潔能源利用技術。因此過去兩三年中，可以看到太陽能和風能成本大幅下降，水電也是如此，我們預計中國將進一步提升可再生能源容量和全球競爭力。

目前中國生產了全球50％的太陽能板，而中國的製造業優勢正在從再生能源領域逐步擴大到智慧汽車領域，並在人工智慧、5G、物聯網、數位移動汽車，以及電動汽車等多個前沿領域發展迅速。一年半之前，中國電動汽車銷量為100萬輛，而今年銷量達到300萬輛，今後兩年有望達到500萬輛。中國2040年的目標是電動車將占汽車銷量總和的40％。

另一方面，自2010年以來，按裝機容量計算，中國已成為全球最大的風電市場。國際能源機構預計，到2050年，中國的風電總容量將從目前的300多GW增至1,000GW。儘管中國目前的主要風電資源都集中在新疆和內蒙古等內陸地區，但我們認為，鑒於中國有1.8萬公里的海岸線，以及300萬平方公里的海域可供安裝海上風電設備，未來幾年離岸風電將大幅增長。

由於新冠疫情和俄烏衝突暴露出的問題，中國的再生能源行業可能會獲得額外的提振。疫情後的供應中斷，以及歐洲各國政府在俄烏戰爭後迫切尋求能源獨立，可為中國再生能源設備製造商帶來巨大的商機。由於歐洲同行的利潤率受到鋼鐵價格上漲的衝擊，中國的製造商將更具韌性。

例如，一家A股上市再生能源設備製造商，憑藉更高效及更具成本效益的新一代風電技術，以及超過三分之一主要部件由國內供應的優勢，其全球市占率正穩步增長。更廣泛而言，中國大型再生能源企業一直在實現強勁的盈利增長。市場普遍預計，未來12個月，該行業的每股收益將增長最少30％，遠高於中國其他上市公司的表現，後者同期的利潤預計僅增長5％。種種跡象顯示，這些投資將能產生巨大的機會。

面對這些轉變，不少投資者期望自己的投資組合更能反映ESG因素。隨著監管機構提高相關的披露標準，將進一步改變資金流向相關投資的情況。根據晨星數據，流入亞太地永續發展基金的資金，從2020年的120億美元，增加到2021年的260億美元。全球環境持續驟變，企業對ESG發展方面的資金投放有增無減，此等趨勢將帶來不少投資機遇，引起投資者對ESG的關注度。（滙豐中國動力基金經理人左思軒）