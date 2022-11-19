陸確診急增 北京籲宅家抗疫

自大陸官方11日鬆綁疫情防控舉措後，連日來新增確診病例快速增加，18日新增本土個案達24,263例稍有回落，仍維持在高檔，廣州、鄭州、重慶防疫形勢嚴峻。北京在疫情蠢動下，當地官方19日要求民眾盡量減少外出，人口最多的朝陽區18日倡導民眾「宅」家度過周末，顯示大陸官方陷入抗疫與鬆綁的難局。

綜合陸媒報導，11月11日大陸國務院聯防聯控機制發布優化防控工作20條措施，對疫情防控鬆綁，並嚴令地方對中央政策不得層層加碼後，大陸確診病例明顯提升。自11月10日突破1萬例，到15日突破2萬例僅費時5天，此後迄今一直維持在兩萬例以上，逼近上半年上海封城高峰時的確診數。

大陸衛健委19日數據顯示，18日大陸新增2,055例本土確診，包括廣東1,102例，河南186例，重慶145例，北京79例等。新增22,208例本土無症狀感染者，包括廣東8,535例，重慶4,599例，河南1,412例，內蒙古1,237例，以及北京436例等。新增病例已分布在大陸各地，三分之二省級地區的相關數字上升。

當前大陸疫情以廣東、河南、重慶、內蒙古等省市區最嚴峻，特別集中在廣州、河南、重慶等交通重鎮與工商大市。北京儘管號稱防控最嚴，18日也出現515例確診，與10天前相比，那時尚不到百例，自11日大陸鬆綁防疫封控舉措以來，北京的病例總數已達近2,500例。

面對疫情蠢蠢欲動，北京市衛健委19日表示，要加強重點區域、重點行業、重點人群防疫管理，減少聚集性活動，減少人員流動。同時呼籲民眾非必要不離開居住區域，儘量減少外出；北京市人口最多的朝陽區，18日已先行倡導民眾「宅」家度過周末。

另一方面，大陸官媒人民日報連日發文，19日強調要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，要求地方擔負起防控責任，主要負責官員要親自出手，堅決築牢疫情防控屏障。