中美科技戰升級 習近平提拔航太系

在中國力爭成為足以匹敵美國的科技超級大國的背景下，中共總書記習近平在近期中共二十大會議上提拔了大批在航空航太、人工智慧，以及其他戰略重要性領域具備經驗的官員，進入中共新一代最高領導層。其中航太專家以占據20個席位領先，形成中國政治中有時被稱為「航太系」或「宇宙幫」的派別。

對此，華盛頓智庫美國布魯金斯學會（Brookings Institution）指出，「航太系」、「宇宙幫」在中共二十大後的崛起，突顯習近平對軍工行業在中國「軍民融合」戰略中所扮演角色的重視。布魯金斯研究院約翰‧桑頓中國中心主任李成表示，習近平的做法顯示中國將藉此促進軍民企業融合發展，以及提升航空航天企業的引領作用、造就新一代的創新型技術官僚。

華爾街日報19日報導，近年來中美科技戰愈演愈烈，除了新一代通訊、半導體產業淪為兩國主戰場，航天航太領域同樣是中美競爭焦點。

布魯金斯學會彙編的數據顯示，在新一屆205名中共中央委員會中，具有技術專長的中國官員有81名，占比將近40％；而在上一屆中共中央委員會中，這類官員的占比還不到18％。而在由24人組成的中共中央政治局中，精通科技與工程的決策者也從2人增加到8人。

布魯金斯學會分析顯示，目前被提拔的新一代中共專家受過高等教育，擁有廣泛研究或行業經驗。許多人獲得了研究生和博士學位，並在國外留學，甚至經營大學或跨國公司。

譬如今年63歲、現任新疆黨委書記的馬興瑞，他在航太領域有25年的職業生涯，包括在大學管理部門、國有航太承包商和包括中國國家航天局在內的政府機構擔任過領導職務。他還是中國幾次太空任務的總指揮官，包括中國首次月球表面探測任務。