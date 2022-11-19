美晶片陣線破口？荷蘭：不照搬對中禁令

美國10月初對中國祭出嚴苛的晶片出口禁令後，積極拉攏荷蘭、日本等盟友加入共同封鎖陣線，但荷蘭官員日前發言指出，不會完全照搬美國的封鎖措施，荷方將會自行評估對中國的限制力度。

綜合外媒19日報導，荷蘭外貿部長施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）18日表示，美國不應指望荷蘭完全效仿其對中國的封鎖措施，荷蘭政府不會全數採納美國的措施，會在和美國與日本等盟國磋商後自行評估、做出決定。

施賴內馬赫還指出，荷蘭會對半導體與晶片市場用更審慎的標準進行審查，目前的出口政策已有相當限制，荷蘭政府可能需要更多時間來決定新措施。

有分析觀點認為，從施賴內馬赫的態度來看，美方在說服盟國的道路上恐怕不會太順遂。此前市場消息傳出，美國官員會在11月前往荷蘭，與荷蘭共同商議對於中國的晶片技術封鎖，要求荷蘭加入擴大出口管制的陣營。但如今來看，兩國短期內恐怕難以達成共識。

當前中美兩國均在極力爭取荷蘭選邊「站隊」，美國商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）此前表示，正密集聯繫盟國，希望共同頒布類似管制措施，預計很快就能達成協議。而為了確保各國不會屈服於美國壓力，中國國家主席習近平近日出席印尼G20領袖峰會時，曾呼籲荷蘭首相呂特 (Mark Rutte) 應避免干擾全球貿易。

報導稱，荷蘭、日本與美國一同宰制著全球半導體設備市場，尤其荷蘭企業艾司摩爾（ASML）在高階微影設備上有不可取代的地位。但此前消息傳出，美國政府希望艾司摩爾將禁售中國的設備範圍從極紫外光（EUV）等級再擴大至較先進的浸潤式深紫外光（DUV）設備，牽制中國快速成長的自駕汽車、新一代通訊等新興產業。