中美重啟對談 保持經貿溝通

中美高層近日頻繁接觸，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）18日與中國商務部長王文濤會晤，這是14日G20峰會「習拜會」後，中美高階官員首度面對面會談，更是兩國商務貿易高層在新冠疫情爆發後融冰重啟交談，令全球市場關注中美經貿談判的後續動向。

綜合外媒報導，美國貿易代表署網站於美東時間18日公布，戴琪19日與王文濤在曼谷APEC會面，戴琪提到美國對APEC的願景，兩人討論到中美雙邊貿易，並強調中美保持開放溝通管道的重要性。

中國央視則在18日晚間報導，王文濤應約與戴琪會面並表示，在中美領袖會晤後，雙方對共同關心的經貿問題和多邊、區域經貿等問題，進行坦誠、專業、建設性的交流，雙方同意繼續保持溝通。

近年中美關係急速惡化，但在G20「習拜會」前後，涵蓋氣候、金融、經濟、商貿等領域的中美高層官員密集進行會面。「習拜會」上，中國國家主席習近平與美國總統拜登也同意在兩國主要高級官員之間保持溝通，討論全球和雙邊議題。

歷經多輪艱苦談判後，2020年1月中旬中美完成第一階段貿易協議，中方承諾將在兩年內向美國增購2,000億美元商品與服務，但隨後因疫情爆發、中美摩擦加劇等因素，中方採購規模並不如預期。

加上中方多次表態希望美方可以取消川普時期對中國產品加徵的進口關稅，但拜登政府遲未有所行動，也讓兩國經貿談判陷入停擺僵局。

華爾街日報引述知情人士表示，戴琪與王文濤會面，或顯示兩國商貿關係有融冰跡象，但戴琪在會談中強調，華府持續關切中國的非市場經濟作為，並期待在公開和坦率對話的基礎上，與北京的對話能更上一層。戴琪當天也沒有表態將在對中關稅議題上做出讓步，兩人也未討論能夠推進雙邊貿易或解決問題的新倡議。

另有外媒指出，美國貿易代表署官網訊息顯示，戴琪17～18日頻繁與日、韓、泰、中等多國商貿高階官員會面，其中與王文濤對談的內容最為簡略與模糊，與他國官員則大談印太經濟架構，甚至與日本經濟產業大臣西村康稔，談到合作消除全球供應鏈中使用強迫勞動的狀況，頗有劍指中國新疆人權與半導體科技產業議題的意味。