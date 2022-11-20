香港21日公布10月通膨率 料續創7年高點

香港政府統計處將於21日公布10月最新消費者物價指數（CPI）數據。鑑於9月香港CPI年增率一舉飆升到4.4％，創下逾7年新高。市場普遍認為，物價短期難跌，10月CPI年增率仍將維持在相對高點。

香港統計處數據顯示，香港9月CPI年增率4.4％，較8月CPI年增率1.9％大幅高出2.5個百分點，創下2015年3月以來新高（當時為4.5％）。港府解釋，主要是因為去年9月房委會豁免公屋租金導致基數較低，而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，9月基本通膨率的年增率為1.8％，與8月份相同。

港府表示，9月份電力、燃氣及水價升幅最大，來到14.5％。另外，住房價格年升6.4％、基本食品年升4.3％、外出用膳及外賣年升3.5％、衣履年升3％。耐用品價格則較上年同期跌0.5％。

港府解釋，細看9月消費物價指數的個別組成項目，能源相關項目價格進一步急升，食品和衣履價格的年增率也持續升高，但其他主要項目承受的價格壓力大致受控。

港媒報導，有學者認為，受俄烏戰事持續影響，預計接下來電力、燃氣價格仍然會上升，10月CPI年增率仍有攀升壓力。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，他認為，就算地緣政治緊張過去，香港電費還是會持續上揚，因為香港使用的環保電比例愈來愈高，而環保發電成本一定高於傳統用電。

港府則指出，許多主要經濟體物價持續上揚，進口價格也將繼續顯著上升。但香港成本壓力相對較低，在短期內有助於通膨壓力保持溫和，港府也會繼續觀察物價波動。

延伸閱讀

CPI、PPI、RPI 一文看懂通貨膨脹

香港Q3 GDP年跌4.5% 全年下修至- 3.2%

北京駐港官員：法治是香港可靠管治方式