美中廝殺 6產業撿槍 老謝洩台商手中王牌

美中晶片戰打得火熱，台廠成夾心餅乾，但財信傳媒董事長謝金河認為，兩岸產業正悄悄出現翹翹板效應，從矽智財（IP），到安全監控、光學變焦鏡頭、工業電腦（POS），電子支付系統，以至於成衣等傳統產業，6產業中股價創高的公司接連出現，更以大立光重登台股股王，且從舜宇光學手中奪下老大地位為例，顯見「信賴」元素已成全球景氣下滑中的亮點，也讓台灣產業更強大。

謝金河日前曾援引台積電創辦人張忠謀不斷強調的信賴（Trust）一詞，表示除晶圓代工需要信任元素，成衣、鞋業也需要，尤其是品牌客戶不會樂見代工廠在外重新打樣複製，加上美國要求供應鏈放在友善國家，台廠除了靈活移動，又有好的品格、恪守商業競賽原則，信賴元素將帶領台灣經濟奔馳。

他今（19）日續在臉書以《台灣「信賴產業」隊伍逐漸成型！》為題發文，表示今年最跳動的是安全監控產業，佳世達入股的勝品從58元漲到132.5元，台達電入股的晶睿從72.8大漲到197元，整個次產業都拉動，包括陞泰、奇偶、彩富、天鉞電等。

反觀中國的安控超級巨星-海康威視卻從70.48跌到26.8元人民幣，跌幅62%；大華股份從27.25跌到10.96元人民幣，跌幅也達60%。

安控產品涉及鏡頭，台灣最王牌的大立光2017年股價曾漲到6075元，後來被中國的舜宇光學壓著打，今年最慘跌到1525元，但最近悄悄又當了股王，股價漲到2330元，台灣的光學變焦鏡頭相關公司，如玉晶光、先進光、聯一光、今國光學、亞洲光學、佳凌等個股，紛紛都起來了。

但在香港上市的舜宇光學卻從259.6跌到65港元，股價重挫75%，市值從2849億港元跌到713億港元，拱手讓大立光重奪老大地位；另一家入股新鉅科的丘鈦科技從18.2跌到2.86港元，股價重挫84%，情況更慘烈。

往下有智慧支付的虹堡，工業電腦的廣積、立端、振樺電、研華、飛捷、維田等1家1家崛起，再到一直都很好的伺服器產業，這些因信賴元素而產生的供應鏈移動，最後訂單全落在台灣。

這次晶片戰爭，台廠可能又是贏家，最近矽智財公司股價全面大漲，台積電子公司創意從383元，在1個多月內漲到756元，也帶動M31、世芯、智原、力旺紛紛大漲。

這次成熟製程本來有供過於求的疑慮，但中芯、長江存儲從蘋果供應鏈移除後，台灣反成間接受益者。

這幾個月，美國總統拜登發表「登月計劃」、財長葉倫力推「Friend Shoring」，謝金河認為，台廠供應鏈可能是最後的最大贏家，這個信賴產業會成為未來全球景氣下滑中的亮點產業。信賴元素讓台灣產業更強大！

（旺得富理財網 李宗莉）

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