英政府勒令聞泰吐出英晶片廠86%持股

英國政府已下令，為了國家安全的原因，中國聞泰科技公司必須減持其旗下企業持有的英國紐波特（Newport Wafer Fab）晶圓廠的股份，至少出售86%股份，恢復至2021年收購案前所擁有的14%持股比例。

《華爾街日報》指出，中國公司聞泰科技公司已被英國政府告知，聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體對此回應表示「震驚和沮喪」。安世半導體還說，目前有500個工作崗位面臨風險，並重申安世半導體（Nexperia）與母公司聞泰科技的運營與中國政府毫無關聯。

《法國國際廣播》報導說，英國商業能源與工業策略大臣沙普斯（Grant Shapps）於11月16日下達這項減持股份的命令，而此舉可能會遭到中國政府的抗議。沙普斯在正式命令中說，中方控制公司「存在著與技術和知識有關的風險，可能會損害英國」。

中國智慧手機巨頭聞泰科技旗下的荷蘭公司安世半導體已於2021年7月完成了對英國最大的晶片製造商紐波特晶圓廠的收購，收購金額未公開披露。

倫敦當局的這一決定是在倫敦和北京關係日益緊張的情勢下，對中國公司的海外投資進行審查時所做出的。2020年，在美國提出對中國企業可能涉及間諜活動的擔憂，倫敦禁止中國電信巨頭華為在英國部署5G寬帶網路設備，激怒了中國政府。

報導說，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上月上台時表態要對中國持強硬立場，同時又表示希望與中國進行貿易。蘇納克曾計劃在本周於印度尼西亞舉行的G20峰會上與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。但是，當波蘭遭到導彈襲擊時，西方盟國友在峇厘島被迫召開緊急會議應對，蘇納克與中國國家主席習近平的會談被臨時取消。

英國保守黨議員艾麗西亞．卡恩斯說：「我們的長期安全取決於我們經濟的復原能力，這意味著確保我們不會以短期內技術進步的名義讓戰略資產落入獨裁政權手中。」

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：英國政府勒令聞泰科技子公司削減在英國芯片廠持股

文章來源：倫敦命令一家中國控制公司出售其半導體股份

延伸閱讀

聞泰收購晶片廠NWF 英政府喊卡

聞泰收購NWF 觸動英國神經