中美經貿加溫 易綱G20會葉倫聚焦2議題

中美元首「習拜會」14日宣布兩國重啟財金協商後，雙邊經貿互動快速回溫。中國人民銀行行長易綱和美國財政部長葉倫16日在G20峰會期間舉行會談，雙方除了討論全球及中美經濟問題，同時也關注能源及大宗商品價格波動帶來的挑戰。

除此之外，澎湃新聞報導，中國國家發改委副主任連維良16日則會見美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）和其率領的美企業代表團，就中美經貿合作、擴大高水準對外開放、中國宏觀經濟形勢等雙方共同關心的議題進行了交流。與會者包括埃克森美孚、波音、嘉吉、艾默生等重要美國企業代表，顯見中美經貿交流正加速恢復常態。

路透報導，葉倫和易綱16日在印尼峇里島G20峰會的間隙，進行了兩個多小時的會談。美國財政部官員會後透露，本次會談基調坦率，富建設性且積極，雙方討論了全球宏觀經濟和金融發展，以及持續波動且高漲的能源和大宗商品價格帶來的挑戰，並就美中兩國的宏觀經濟前景交換了意見。人行方面的新聞稿中，只稱雙方進行了廣泛的建設性交流，但未透露更多細節。自今年8月美國眾議院長裴洛西訪台以來，中方為表達抗議，中斷與美國間多項議題的溝通協商。

在與易綱會談前，葉倫曾向外界表示，她希望世界兩大經濟體能夠重啟對話機制，試圖防止與中國的經濟衝突進一步升級。此外，她也會在會談中，瞭解中方放鬆疫情管控的計畫，長期的封控已限制經濟增長動能，甚至嚴重影響供應鏈。另一方面，她還會進一步瞭解中方將如何處理的龐大房地產企業問題。

葉倫今年稍早時曾表示，美方應取消對中方「非戰略性」消費品加徵的關稅，這將有助於降低企業和消費者的成本，進而緩解居高不下的通膨壓力。她在7月份與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊通話時，亦曾談及上述問題。但中美關係因裴洛西訪台迅速降溫，拜登政府決定不在關稅議題上讓步。美國貿易代表戴琪正在對是否繼續對中徵收關稅，進行為期四年的法定審查。