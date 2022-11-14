習拜結束會晤 雙方同意恢復經貿磋商對話

中國國家主席習近平和美國總統拜登的「習拜會」14日17點30在印尼峇里島登場，雙方經過3個多小時的會談，於20點48分結束。根據雙方會後公布的新聞稿，兩國元首同意恢復經貿問題對話協調，並開展外交團隊的經常性磋商。這也是本次習拜會上，雙方達成為數不多的共識之一。

新華社報導，習近平指出，世界正處於一個重大歷史轉捩點，各國既需要面對前所未有的挑戰，也應該抓住前所未有的機遇。我們應該從這個高度看待和處理中美關係。中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。

報導指出，兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商。同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。同意共同努力推動「聯合國氣候變化綱要公約」第27次締約方大會取得成功。此外，雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致。同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。雙方同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

根據白宮公布的新聞稿，拜登強調，美國和中國必須共同努力應對各種跨國挑戰，例如氣候變化、債務減免在內的全球宏觀經濟穩定、健康安全和全球糧食安全等，這是國際社會所期待的。兩位領導人同意授權關鍵高級官員在這些問題上保持溝通並深化建設性努力，並鼓勵利用中美聯合工作組等現有機制，以取得進一步進展。

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