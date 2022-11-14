恒指午盤收漲2.92％ 陸房產、物業股暴漲

美股周五收高，帶動港股恒指14日開高3.89％，隨後漲幅收窄。截至午間收盤，恒生指數漲2.92％，報17831.64點；國企指數漲3.4％，6,067.08點。紅籌指數漲4.74％，3,474.93點。

恒生科技指數漲3.54％，嗶哩嗶哩漲6.3％，京東漲5.97％，百度漲5.62％。

概念股方面，互聯網醫療股上漲，平安好醫生漲17.49％，阿里健康漲17.13％，京東健康漲8.69％。

汽車股上漲，小鵬汽車漲14.12％，蔚來漲8.21％，吉利汽車漲5.44％。

生物醫藥B類股上漲，再鼎醫藥漲24.59％，藥明巨諾漲22.07％，騰盛博藥漲19.19％。

大陸房地產股、物業管理股暴漲，龍光集團漲50.67％，碧桂園漲40.63％，碧桂園服務漲27.62％，時代鄰里漲23.21％。中國人民銀行、銀保監會於近日發佈了「做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」。在這份通知中，主管部門主要圍繞保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓金融服務」以及積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策和加大住房租賃金融支持力度等方面部署工作。