不再只是口頭表態 陸祭金融16條救房市

為幫助地產商度過難關，中國人民銀行和銀保監會11日推出穩房市16條措施，其中呼籲各銀行支持開發貸款及信託貸款等存量融資合理展期、調整還款安排。自11日起，未來半年內到期的，允許超出原規定多展期一年。

自大陸2021年初推行「三條紅線」政策以來，融資壓力壓垮不少地產商，為挽救房市頹勢，大陸官方頻頻推出救市措施。

經濟觀察報報導，與以往主要為口頭表態不同，人行和銀保監會在地產商大規模爆發財務危機後，11日首度針對房地產融資問題推出專門性文件—做好目前金融支持房市平穩健康發展工作通知（簡稱文件），內含16條措施，涉及房企貸款政策、個人房貸政策、地產債發行等多個方面。

文件指出，要求穩定房地產開發貸款投放，特別是對國有與民營等各類地產商一視同仁。金融機構合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險，按照市場化原則符合房地產項目合理融資需求，前提是保證債權安全與資金封閉運作。

文件又指，支持大陸國家開發銀行和農業發展銀行等開發性政策性銀行，為房企提供保交樓專項借款，但要求借款主體經監管部門覆核備案，資金封閉運行並專款專用，且只能用於已售逾期難交付住宅項目，目的是保交付。

從文件表述來看，人行和銀保監會為穩房市16條措施設定許多前提，給予政策靈活調節空間。在全文約3,500字中，有13處加上「合理」定語，例如合理展期、合理需求、合理延長過度期等。

消息人士透露，推出這份文件是一年多來監管部門紓困房地產行業的指標性動作，原因有三：一、監管部門對房地產行業的支持或救助，從口頭指導變成紅頭文件，下達銀行、銀保監、信託、資管機構等。二、文件由人行和銀保監聯合公布執行，兩部門分別是貨幣政策與金融監管職能，預期政策推行力度會更大。三、文件內容涵蓋全金融市場各產品，全面且系統化。

一位副省級政府官員認為，文件定下金融部門支持房地產行業的基調，雖然有望修正過度信貸緊縮，避免銀行雨天收傘，但最終效果仍要視各銀行的執行力度而定。

路透引述國泰君安國際首席經濟學家周浩分析，大陸官方提供一系列措施來支持地產商，有助於改善市場對大陸經濟的情緒，但是在可預見的未來，仍不確定地產商經營情況能否好轉。