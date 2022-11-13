習近平12月到訪 沙國:聚焦貿易與區域安全

路透報導，中國國家主席習近平預計12月訪問沙烏地阿拉伯，沙國外長朱貝爾（Adel Al-Jubeir）13日表示，加強雙方貿易關係和區域安全將是優先要務。然而，朱貝爾並未透露習近平來訪的細節，僅表示這種訪問在中、沙領袖之間實屬「正常」。

2022年聯合國氣候大會（COP27）在埃及城市夏姆錫克舉行，朱貝爾在場邊接受路透採訪時說，「中國是沙烏地阿拉伯最大的貿易夥伴，我們在中國有巨額投資，而中國在沙烏地阿拉伯也有巨額投資。」他還指出，這類訪問並不罕見。就如和其他貿易與戰略夥伴一樣，無論美國、英國、法國、德國，這是國家往來。

當被問到有關這次訪問的優先要務時，同時也身為沙國氣候特使的朱貝爾說，沙國關注區域和世界的穩定與安全，如何進一步增進兩國間的貿易和投資，以及就國際關係而言，氣候問題如今成為關鍵議程。

報導指出，習近平此行正值沙國和美國因石油供應爭議，以及美方憂心波斯灣阿拉伯國家和中國日益加強合作而關係緊張。兩名消息人士稱，習近平預料將於12月中下旬訪問沙國，並與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6國領袖一起出席中國-波斯灣峰會，以及與其他阿拉伯國家領袖計畫進行第2場峰會。

（中時 朱紹聖）

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