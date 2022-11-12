未來十年 中國投資題材可能轉向

中國股市第三季走跌，除了全球經濟放慢之外，政府未能推出大規模經濟刺激措施而引發市場隱憂，亦是原因。若以美元計價來看，摩根史坦利中國A股指數第三季下滑19.0％，年初以來累積跌幅達29.9％。

中國9月份經濟數據持續緩和，境內消費受到政府清零政策的拖累；亦有跡象顯示，全球經濟放慢逐漸削弱出口力道。

9月份財新／IHS Markit製造業採購經理人指數跌至48.1，連續第二個月低於象徵經濟強弱分界點的50大關。儘管政府已祭出政策挹注不動產市場與特定領域，但多屬零星性質，且以地方為主。

原本各界期盼政府推出全國性的經濟刺激方案，進而帶動疫後復甦，但至今尚未實現。

回顧2020年疫後時期的經濟復甦，房市與其他領域同步回溫，但目前態勢與當時存在一個重大差異，亦即房市歷經4月份衝擊後，投資力道並未反彈，反而持續大幅萎縮。民間製造業的投資回溫力道亦相對疲弱。

此外，中國政府仍不時採取防疫封控措施、內需消費不振、以及其他主要經濟體的消費需求從耐久性消費品轉移至服務，皆是令中國製造業活動每況愈下的原因之一。

相較之下，基礎建設與高端製造業等投資項目獲得政府支持，因此投資力道強勁且持續加速成長；民間需求仍舊不振的同時，公共需求轉強，兩者拉鋸決定了近幾個月的經濟成長態勢。不過，若要實現可持續的經濟復甦，中國政府必須支持私部門、尤其是住宅房地產市場的需求。故此，中國經濟得持續仰賴大規模的財政刺激政策。

聯博觀察，中國接下來經濟發展目標主要有兩部分。第一，在經濟發展方面追求高品質成長、科技自給自足發展、進一步開放，確保產業鏈與中國進入全球市場；第二，強調共同富裕，追求家庭收入成長與經濟成長保持一致、薪資成長與生產力成長保持一致、提高城鄉人口的社會福利覆蓋率。

然而，在中共二十大會議之後，預計短期內當前政策不會出現任何顯著逆轉，包括新冠清零政策、房地產放鬆或經濟刺激（註：中國政府11月11日已宣布調整防控措施，包括人員入境隔離調整為5+3、取消入境航班熔斷機制等）。

二十大對GDP成長目標未明確說明，只提及2035年的目標是人均GDP達到中等發達國家水準，即2萬至2.4萬美元水準，目前中國人均GDP約12,500美元，預估未來GDP成長約在3.7％～4.5％之間。

而要關注中國境內經濟政策變化，中國A股市場會較境外中國股市來得重要，主要原因是前者由內需導向的公司組成，受中國國內投資者資金流的推動，並且對短期內的任何經濟政策變化反應更靈敏。

以滬深300指數來說，網路類股占其比重有限，但網路類股占MSCI中國指數的比重達36％；資訊科技和工業股占滬深300指數的比重為30％，而在MSCI中國指數僅占11％。因此今年以來，中國滬深300指數便領漲MSCI中國指數。

聯博預期，從中國開始監管大型網路公司，並強調共同富裕的態度來看，未來十年的投資機會將與前十年不同。不再是尋找消費和醫療保健領域的超速成長公司，而是從4,000多家上市公司中篩選出具獨特想法者，特別是符合政府政策重點的公司，例如能源、半導體，以及與減碳議題相關的標的。

在中國股市歷經過去一年大幅修正後，許多類股目前評價漸具吸引力，儘管投資人仍須謹慎以對，但許多類股已存在部分具吸引力的投資機會，投資人不妨伺機布局。

（文／聯博集團中國股票投資組合經理John Lin）