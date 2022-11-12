特斯拉上海廠 傳向美出口汽車

全球電動車生產供應格局或將再有轉變，市場傳出，電動車霸主特斯拉（Tesla）考慮向美國出口其中國工廠製造的電動汽車，最快將在2023年成行。

路透12日引述知情人士表示，特斯拉考慮向美國出口中國製造的產品，正在研究中國供應商生產的零組件是否符合北美當地法規，最快將在明年將中國製的Model Y和Model 3運輸到北美。知情人士還指出，這些產品還可能從美國出口到加拿大。

中國占特斯拉造車產能的比重持續增加，上海廠年產100萬輛電動車，為特斯拉全球產能最高的基地，目前該工廠有向歐洲、澳洲、東南亞出口。但報導稱，中國市場對特斯拉的消費能力可能有所減弱，導致需要尋找出口美國等市場的機會。招銀國際數據指出，特斯拉上海廠一直推動汽車出口，但10月時庫存水平仍出現新高漲幅。

此外，包括人民幣兌美元走弱、中國製造成本上漲、美國新車價格上漲等因素也促使著特斯拉將產品出口美國，尤其是中美汽車價格的差異，當前特斯拉正在中國陷入價格戰困境，不斷降價提振銷量。

競爭對手眾多是中國電動車市邁入價格紅海的主因，如比亞迪及傳統車廠、「蔚小理」等新創車企、華為與小米等兼具科技與行銷實力的企業，一直壓縮特斯拉在中國市場的空間。

近日積極投入造車業務的小米也有新動作，集微網引述業內人士表示，小米準備聯手大陸汽車品牌，推出價格平民、高性價比的電動車產品，目標將價格壓低至人民幣10萬元以內，且硬體規格上將直接對標特斯拉，對其發起挑戰。

業內人士認為，小米在品牌效應、市場行銷有優勢，對汽車產業鏈的深度滲透也是強項。目前盛傳小米或在2023年中旬將拿到造車資格，或再加劇中國車市的競爭。