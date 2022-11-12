阿里攻沉浸式購物 明年Q1推虛擬人

大陸電商霸主阿里巴巴正多方挖掘虛實整合領域潛力，不僅今年「雙11」購物節探索虛擬逛街應用商機，還將眼光指向尚未成熟的虛擬人產業，在虛擬人大規模交互訓練下，擬於2023年首季推出首款虛擬人＋終端產品。

綜合陸媒報導，虛實整合是當前全球發展熱點，阿里巴巴在2022年「雙11」購物節繼續挖掘該領域潛力，透過AR、VR、3D建模等技術推出相關服務。如阿里影業與達摩院XR實驗室合作，推出VR驅動的虛擬街區，讓用戶可以在充滿寶可夢、哆啦A夢、英雄聯盟等知名IP的場景下逛街。

為進一步促進奢侈品銷售，阿里巴巴推出天貓奢品虛擬偶像TIMO，人形的虛擬偶像多方位展示商品、與用戶進行互動、和奢侈品牌有更多不同的合作模式。

阿里巴巴日前在雲棲大會上表示，旗下達摩院NLP，語音，視覺，3D構建驅動、大模型領域、天貓精靈AliGenie交互系統專家等多個團隊已聯合研發相關項目，預計在明年首季推出首款「數位虛擬人＋終端」的產品讓用戶體驗。阿里表示，目前虛擬人多數缺乏大模型訓練和大規模交互，無法個性化學習升級，以致缺乏靈魂與個性。

報導稱，阿里巴巴預計，未來透過多模態大模型的虛擬人將有更廣泛認知能力，能在不同場景有不同回覆，在語氣上也會有更細緻的情緒。