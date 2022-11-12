北京解除長期滯留京外人員彈窗限制

在大陸衛健委日前鬆綁防疫措施後，大陸各地陸續響應，12日包括北京、廣州、上海等大城市跟進，北京下午宣布，除鬆綁包括入境人員隔離期限和陽性判定標準外，並解除長期滯留京外人員的「彈窗」購票限制，立即引起各界關注。

近期北京的健康寶「彈窗」（指防疫應用程式彈出警示字眼，遮擋QR碼，民眾需聯絡有關部門），可謂令人聞之色變，民眾一旦離開北京後遭遇彈窗，不僅生活交通陷入不便，也無法返回北京。

10月舉行中共二十大會議前後，北京「彈窗」頻發變本加厲，甚至傳出有民眾在返京無路下，乾脆從外地搭機飛往韓國再回北京。

華爾街見聞報導，北京市委宣傳部副部長徐和建12日下午表示，北京將鬆綁包括入境人員隔離期限和陽性判定標準，同時啟動長期滯留北京境外人員的專項救濟，將整理京外風險縣域旅居史人員情況，推送解除彈窗限制、購票限制。

徐和建表示，該措施已於11日晚間24時生效，將主動對接、梳理滯留京外1個月以上、且有返京意願人員，及時推送給進返京人員服務系統，及時處理。

此外，本波疫情重災區的廣州，目前全市已對集中隔離期滿5天、核酸檢測結果陰性的5,094名本地密切接觸者，以及7,252名入境人員有序解除集中隔離，落實3天居家隔離；對16,527名「次密接」人員解除隔離。

衛健委資料顯示，廣東省11日共有3,756例確診，其中廣州就逾3,000例，市內海珠區已第二度延長封控至13日24時。廣州之後如何在新規下調整疫情防控手段，已成為外界觀察重點。此外，上海也啟動優化防控具體工作方案，包括將風險區調整為高、低兩類，不再新劃定中風險區，徐匯區並取消原定13日的全區全員核酸檢測。