陸防疫措施 持續優化調整

大陸日前宣布優化防疫管控的20條措施，包括入境人員「7+3」隔離調整為「5+3」、不再判定「次密接」（密切接觸者的密切接觸者）、嚴禁地方層層加碼管控等。大陸官員12日表示，隨著疫情變化，不排除再對隔離措施進行進一步的優化調整；並要求地方要全力保障物流暢通，落實好白名單制度，不得擅自要求停工停產。

綜合陸媒報導，大陸鬆綁防疫措施雖引發市場熱情回響，但大陸正蒙受疫情反撲，衛健委12日數據顯示，11日共新增11,803例本土病例，日增12％，已連續兩日破萬例，為上半年上海封城以來最嚴峻考驗，廣東、河南、重慶等地疫情未見回落，此時鬆綁也令外界擔憂疫情就此擴散。

大陸衛健委發言人米鋒12日強調，官方此舉並非是放鬆防控、「躺平」，而是根據病毒的演進變化趨勢，進一步提升防控的科學性與精準性。

大陸疾控局副局長常繼樂指出，Omicron變異病毒的最長潛伏期為8天，因此「7+3」調整為「5+3」，入境人士集中隔離減少兩天，可節省30％的集中隔離資源。另以不再判定「次密接」為例，評估發現，次密接的陽性檢出率很低，10萬個人中才有3個人，透過及時判定並管控密切接觸者，能節約很多服務保障的資源。

大陸疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，當前疫情防控重點仍然還是人口密度較大、人口集中的大城市，難點是新措施要如何落實到位。

未來隨著對病毒的認識不斷深入，以及整體境內外疫情的形勢變化，不排除再對隔離措施進行進一步的優化調整。

另一方面，針對疫情爆發以來大陸地方政府動輒升級防控措施，衝擊民生與經濟。大陸商務部消費促進司副司長安寶軍強調，疫情發生期間，要求各地要全力保障物流暢通，對事關產業鏈全域和涉及民生保供的重點企業，落實好「白名單」制度，不得擅自要求停工停產，並解決外貿企業難題。

大陸交通運輸部運輸服務司副司長韓敬華也表示，嚴禁地方擅自關停關閉交通物流基礎設施和限制運輸服務，嚴禁以等待核酸檢測結果為由限制貨車通行，要採取有效措施保障重要物流樞紐集疏運等貨車車輛順暢通行。