SWIFT人民幣全球支付占比 料再攀高

環球銀行金融電信協會（SWIFT）預計將在17日公布10月全球支付貨幣排名，包括人民幣在全球支付中的使用占比。俄烏戰爭2月底爆發以來，人民幣在全球支付占比持續上升，在西方國家持續制裁俄羅斯情況下，該數據10月或進一步提高。

國際清算銀行10月27日公布每三年發表一次的全球外匯交易調查，調查截至今年4月。調查結果顯示，美元依然是占比最大的貨幣，外匯交易中約88％（買賣合計為200％）的貨幣涉及美元，這一比例在過去十年幾乎沒有變化。

而人民幣的占比增長最大，從4.3％擴大至7％，排名從2019年的第八位，超過了澳元、加元、瑞士法郎等發達國家貨幣，上升到第五位。BIS認為，除與經濟增長促使貿易量增加有關外，也與俄羅斯等國家增加使用人民幣交易有關。

SWIFT資料顯示，從9月中國境外（離岸）人民幣結算占比看，俄羅斯以3.58％排在第四位。而3月之前俄羅斯未曾進入過前15個國家和地區，4月上升至第12位（0.62％）後，占比迅速提高，7～8月上升至第三位。

BIS表示，俄國除了原油交易等貿易結算改用人民幣之外，俄羅斯鋁業公司（Rusal）於7月首次在國內發行人民幣公司債。

實際上，2月底俄烏戰爭爆發後，人民幣全球支付占比就持續提高，3月到9月分別為2.2％、2.14％、2.15％、2.17％、2.2％、2.31％、2.44％，連續五個月上升。9月與8月相比，人民幣支付金額整體增加6.24％，保持全球第五大最活躍貨幣的位置。

在貿易融資市場中，9月人民幣作為全球貨幣在貿易融資市場中的占比為4.25％，相較8月增長0.58個百分點，保持全球第三大貨幣位置。與2020年同期相比，占比增加2.34個百分點，與歐元的差距進一步縮窄。

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