雙11落幕 天貓、京東未公布商品成交金額

天貓:GMV與去年持平

阿里巴巴集團第14屆天貓雙11全球狂歡季在12日落幕，2022年天貓「雙11」首度未公布商品交易額（GMV），但表示規模與2021年持平。

阿里巴巴表示，面對總體環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，今年GMV表現仍然與去年持平。

阿里巴巴集團國內數字商業板塊總裁戴珊表示，透過今年「雙11」看到了中國市場的巨大內需潛力和消費活力，讓公司有信心更好地服務實體經濟發展。今年「雙11」參與的角色豐富、多元，也是數位技術投入密集、智慧化程度高的雙11，更多線下實體參與到數據化、智慧化的線上經營。

近年大陸電商在「雙11」等購物節上持續淡化GMV的重要性，阿里巴巴與京東等主要電商在今年均首度未披露最終GMV數字。在2021年，阿里巴巴天貓雙11最終GMV為人民幣5,403億元，年成長8.45％。

京東:GMV創造新紀錄

大陸網購節「雙11」12日落幕，電商巨頭京東今年首度未公布GMV成績，但京東表示，最終成績超越行業增速，創造了新的紀錄，與此同時，零售購物用戶數也再創佳績。在2021年，京東「雙11」最終公布的GMV為人民幣3,491億元。

京東零售CEO辛利軍表示，京東作為實體經濟的一員，會攜手每一個夥伴穩中求進，在建設更加了不起的實體經濟中貢獻最大的力量。

京東指出，平台以最實在的價格、商品及服務，讓消費者得益，也帶動大量農戶、製造業和農產品產業帶商家及線下門店獲得增長，打造出實體經濟高品質發展的重要增量場。

此外，京東還表示，今年透過京東物流與上下游夥伴持續推動供應鏈端到端的綠色化，累計減碳20萬噸。

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