香港Q3 GDP年跌4.5% 全年下修至- 3.2%

香港政府公布，今年第3季GDP年跌4.5%，前3季累計年跌3.3%，考慮到短期前景欠佳，今年經濟成長預測下修至負3.2%。

香港政府昨天發出新聞稿指出，香港經濟在今年第3季按年收縮幅度擴大，外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊。

此外，主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求，儘管COVID-19疫情大致穩定、勞工市場情況改善及政府8月發放消費券為私人消費帶來支持，但第3季GDP年跌4.5%，首3季GDP年跌3.3%。

港府表示，整體貨物出口在第3季年跌15.6%，輸往中國大陸的出口跌幅擴大。第3季服務輸出也年跌3.8%，主要由於跨境金融及集資活動減弱。政府放寬海外入境檢疫限制後，旅遊服務輸出大幅增長，但仍遠低於疫情前水平。

私人消費開支與去年相比幾乎無變動，而整體投資開支按年跌14.3%。

港府表示，展望未來，外圍環境顯著惡化將繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力，主要先進經濟體的高通膨及貨幣政策繼續收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也增添經濟下行風險。不過，政府放寬對海外入境旅客的檢疫限制應對服務輸出帶來一些支持。

港府表示，由於短期前景欠佳，今年全年GDP成長預測由8月覆檢時公布的負成長0.5%至正成長0.5%，向下修訂至負成長3.2%。

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