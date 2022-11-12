習拜會確定14日登場 台海議題是核心

「習拜會」確定14日在印尼峇里島舉行。中美官方11日先後宣布，兩國元首下周將出席G20峰會並於期間舉行會面。台海議題將是這場元首會談的核心議題，雙方還將討論經貿和人權。白宮資深官員指出，會談不會簽署具體協議，也不會發表會後聯合聲明。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，相信兩國領袖將指示團隊，在美中有分歧但可合作的領域上展開工作。對於台海議題，美方將會向台灣通報美中領導人會晤成果，以使台灣對美方的支持感到安全及放心。

習近平和拜登最近一次接觸，是在今年7月底透過視訊通話，當時正值美國眾議院議長裴洛西訪台前夕，雙方關係緊張，中國外交部會後公布，習近平警告美國「玩火者必自焚」。隨後共軍在台海頻頻軍演，中美針對台海議題的分歧日深。

據外媒報導，白宮高層官員10日指出，本次將是拜登就任美國總統以來，中美元首首度會面，焦點包括中國威脅台海和平穩定的行動、人權及損害美國的經濟行為。隨著台灣和俄烏緊張局勢升級，會面重點即為雙邊設定合理預期，但不會達成具體協議，亦不會發表會後聯合聲明。

該資深官員表示，兩位領導人將討論如何努力維護和深化美中之間的溝通管道，負責任地管理競爭，並在雙方利益一致的地方進行合作，尤其是涉及影響國際社會的跨國挑戰，習拜兩人還將討論一系列地區和全球問題。

中國外交部發言人華春瑩11日公布，習近平將於14日至17日赴印尼峇里島出席G20峰會，隨後於17日至19日赴泰國曼谷出席APEC領導人非正式會議，並對泰國進行訪問。

中國外交部指出，在G20峰會期間，習近平將與法國總統馬克宏、美國總統拜登、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）和阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）等多國領導人舉行雙邊會見。至於日媒稍早報導，中日雙方安排兩國元首會面，但日本首相岸田文雄不在中方昨日公布的習近平會見名單之中，中日元首會恐有變數。

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