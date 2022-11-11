大陸入境隔離縮減至5+3 股匯狂歡同賀

大陸放寬入境隔離政策。大陸國家衛健委11日宣布，未來對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」；將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類；及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接；取消入境航班熔斷機制。

在消息激勵下，滬深兩市成交額突破人民幣（下同）1兆元，較10日此時放大近3,000億元。港股漲勢延續，恒指漲近8％，恒生科技指數漲超10％。離岸、在岸人民幣兌美元雙雙飆漲，升破7.10關口。在岸人民幣漲近900個基點，下午兩點報7.0988，離岸人民幣漲近600個基本點，同時間報7.0927。

此外，入境航班熔斷機制取消，讓「去哪兒」國際機票暫態流量達近一年峰值。截至11月11日下午兩點，線上旅遊平台「去哪兒」國際機票暫態搜索量達到近一年高峰，即時搜索量相比昨日增長3倍，仍在增長中，這反映出國際旅客的需求依然存在。

通知指出，明確入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35，對解除集中隔離時核酸檢測Ct值35-40的人員進行風險評估，如為既往感染，居家隔離期間「三天兩檢」、賦碼管理、不得外出。

目前大陸的隔離要求是在隔離酒店隔離7天，再居家隔離3天，即「7+3」，路透本月4日曾援引消息人士表示，根據官方的新規定，抵達者將需要在隔離設施待滿5天，在家再待2至3天。

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