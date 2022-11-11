清零經濟冷 中國雙11電商低調業績不看好

今天是雙11購物節，中國各大電商似在「共同富裕」陰影下異常低調。其中阿里巴巴一反往例，不舉辦造勢晚會及銷售額倒數計時等傳統活動，預估今年雙11銷售額與去年持平。

路透社報導，雙11購物節一向被視為中國民間消費乃至於整體內需、經濟景氣的指標。但受到中國嚴厲的「動態清零」防疫政策及經濟成長嚴重遲滯的雙重影響，中國民眾消費意願及信心正處於低潮。

雙11購物節起源於中國，近年來在台灣也引發一定程度的網購熱，部分台灣消費者為此透過中國電商平台，向中國網店跨海購買商品，也有台灣網店參與促銷活動。而部分台灣電商也會跟進舉辦活動，也能吸引消費者就近下單網購。

報導分析，近1年多來，在中國國家主席習近平越來越強調「共同富裕」政策下，由富商馬雲創立、以網購為主要業務之一的阿里巴巴集團，正力圖淡化雙11相關議題的造勢。

根據報導，阿里巴巴雖曾表示，旗下網購平台「天貓」今年雙11，將提供超過1700萬種產品，比2021年增加300萬種，且參與品牌將達29萬個，創下歷史新高。然而，今年雙11銷售額年增率，可能是歷史新低。

先前專業機構調查發現，只有24%的中國受訪者計劃在今年增加消費支出。而花旗集團分析師分析，他們保守預測今年雙11的最終商品成交額（GMV），約在人民幣5450億至5600億元（新台幣約2.5兆元）間，僅較去年成長0.9%至3.6%。

花旗分析師指出，由於COVID-19疫情限制及就業不安全感上升，導致中國經濟活動受到干擾。阿里巴巴2021年雙11的GMV成長8.5%，2020年則成長26%。

根據報導，阿里巴巴的最大競爭對手之一京東預估，與2021年雙11的GMV成長28.6%相較，今年雙11成長也將趨緩，減至4.6%至8.9%之間。

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