台海衝突若爆發 全球經濟恐年損2.5兆美元

英國金融時報報導，美國國務院已與歐洲盟友分享情資，紐約研究機構諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）最新分析，一旦台海爆發衝突，將使全球經濟蒙受巨大衝擊，如中國對台灣的封鎖，全球每年的經濟損失將高達2.5兆美元。

榮鼎集團負責中國業務的合夥人羅森(Daniel Rosen)尚不評論該公司是否為國務院製作此份報告。但他表示，榮鼎多年來一直在研究與台灣有關的經濟情景，很快將發布一份公開報告。

英國金融時報11日報導，針對榮鼎這份分析報告，華府已將這份報告內容與歐盟執委會（European Commission）與歐洲政府官員分享，美方強調，台海一旦發生衝突，也將對歐洲造成重大影響。其中，有兩名官員對金融時報透露，美國和歐盟已經開始討論如何為台灣可能發生的衝突做準備，公開制定的應急計劃，有可能成為威懾中國戰略的一部分。

報導也引述一名歐盟官員提到歐洲對俄烏戰爭的誤判，強調美國2021年也曾分享俄軍在烏克蘭邊界集結的情資，當時部分歐盟國家並不相信普丁真的會出兵。這名官員說，美國這次分享報告的動作跟去年類似，「我們已學到教訓」。

隨著印太地區軍事行動的疑慮升溫，美國及西方國家開始思考，一旦中國對台灣採取軍事行動，這些盟國可以運用那些措施制裁中國。美國還以俄羅斯入侵烏克蘭為例，強調需要考慮突發事件。

中美元首習近平和拜登均將出席15日至16日在峇里島舉行的G20峰會，且雙方勢將針對重大議題交換意見，儘管中美雙方尚未正式公布行程，但拜登已積極表態，與習近平會面時，肯定會討論台灣問題，以及與習近平討論公平貿易、中國與區域國家間的關係等問題。

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