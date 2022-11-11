中國尋找新的增長點 2類內需投資吸睛

A股市場10月先漲後跌，主要指數多數下跌，消費、大盤股跌幅較大，如消費龍頭指數下跌16.2％、上證50指數下跌10.8％。科技、小盤表現強，如科技龍頭上漲6.6％、中證1000指數上漲1.8％。主要原因：一，上漲行業受到相關行業政策預期的催化；二，小盤指數則與美元指數築頂預期有關；三，下跌行業主要跟人民幣貶值、疫情反復、年底機構調倉相關。

美東時間11月2日，聯準會如期升息75個基本點，比起升息速度（how fast），市場更關注高度（how high）和終點（how long），因此12月升息會議更重要。美國聯準會主席鮑爾談到將在12月繼續討論放緩升息時點，但放緩升息不等於轉鴿，升息終點和持續時長將影響市場表現。美債利率高點取決緊縮退坡時點，而美債利率開始下行需要等到通膨拐點，由於美國短期通膨黏性會延長利率維持在高位時間，如果後續政策退坡，國債、成長股可能有機會表現。

另外，由於美國退出量化寬鬆，新興市場還面臨全球「便宜錢」減少、美元荒等流動性壓力，加上大陸的防疫影響增長復甦，新興市場波動性大。近期大陸本土疫情加重，點多面廣，新增本土病例省份仍在高點，其中18省病例數增加。

十一長假後疫情加重，防疫措施導致交通運輸物流整體下滑，生產開工率回落，經濟進一步承壓。10月大陸官方製造業採購經理人指數（PMI）49.2，再度回落至榮枯線以下。疫情三年期間，大陸PMI降至榮枯線下都是疫情比較嚴重的時候。

10月易受疫情影響的經濟活動呈現明顯下滑，包括服務業PMI下行、地鐵客運量回落、地產與汽車銷售回落、物流受影響，以及PMI供貨商配送時間下降。

大陸市場需要尋找新的增長點，吸引資金重新回流，緩解資金流出和匯率貶值狀況。大陸內需亮點在基建、製造業投資，第三季第二產業（工業和建築業）年增率5.2％，高於GDP年增率的3.9％。9月製造業投資年增率為10.7％，由於信貸支持而保持較高增速。

今年第一至第三季製造業上市公司債權淨融資人民幣（下同）702億元，較去年增加605億元。第四季大陸國務院再推「專項再貸款2,000億元以上」，支持製造業、服務業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等更新改造設備，實際貸款成本不高於0.7％，預計製造業投資增長良好。

大陸出口亮點在汽車及零部件。以美元計，9月出口年增率為5.73％，延續8月的下行趨勢。從品類來看，9月汽車及零部件年增率128.9％，自4月以來，汽車及零部件出口增速反彈，可能受到海外新能源汽車需求拉動，顯示大陸汽車產業鏈競爭力提升。

9月規模以上工業企業利潤年增率-3.8％，前值為-9.2％，1～8月累計增速-2.3％。大陸國家統計局解讀，當前工業企業利潤年增率仍在下降，企業成本仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加之國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業利益持續面臨挑戰。因此第三季上市公司業績增速進一步回落，第三季全A非金融淨利潤累計年增率3.1％，低於第二季4.5％，業績仍在磨底期。

不過，第三季全A非金融ROE為8.7％（第二季為8.7％），盈利能力企穩，曙光初現。目前兩大方向值得關注：一是景氣邊際改善的是農林牧漁、社會服務、公用事業、汽車；二是維持高景氣的是煤炭、電力設備、石油石化、通信、有色。

（文／群益華夏盛世基金經理人謝天翎）