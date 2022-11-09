G20習拜會 機率大增

為期兩天的20國集團峰會（G20）將於11月15日在印尼峇厘島舉行，印尼總統佐科威8日證實，中國國家主席習近平和美國總統拜登都將親自出席，意味兩國元首首次見面機會大增。

佐科威前往峇里島視察G20峰會會場時表示，目前包括美國總統拜登，以及中國國家主席習近平等人，都將參與這場峰會。佐科威還表示，如果俄羅斯總統普丁不能親自參與，可能會要求以視訊方式參與會談。

中美關係因美國眾議院議長裴洛西8月初訪台一度劍拔弩張，中方甚至停止兩國氣候、軍事在內的多個對話機制。中共二十大結束後，兩國元首於10月26日隔空互釋善意，拜登表示，美國不尋求與中國發生衝突對抗。進入第三屆總書記任期的習近平則表示，願與美方一起找到新時代中美正確相處之道。

10月31日，美國國務卿布林肯與中國國務委員兼外長王毅通話，討論兩國關係。若雙方順利促成此次元首會，將是拜登2021年1月20日成為美國總統以來，第一次與習近平舉行面對面會談。

南華早報9日引述消息來源報導，中美雙方正在努力安排兩位領導人會談。目前雙方都尚未發表官方聲明確認行程，華府智庫史汀生中心中國議題專家孫韻表示，中國內部已確認習近平將參加G20峰會，但在雙邊關係前景悲觀情況下，有關兩人可能會面的談判尚未決定。孫韻說：「我的預測是，在中共二十大後，中國會短暫釋善意，但一旦出現危機，雙方關係就會回到舊軌。」

南京大學國際關係研究院院長朱鋒表示，從中國的角度來看，它希望美國在一些領域減少壓制，例如技術方面。而美國則希望與中國開闢合作空間。他表示，由於雙方都堅守自己的主張，不願意當先出面緩頰的那一方，容易導致對立與衝突。

報導引述部分專家認為，中美雙方近期的對話語氣都比先前緩和。不過，這些互動只不過是基本的外交禮節，缺乏能解決兩國關係的核心問題的實際方案。

另有專家認為，北京還不確定美國中期選舉後，拜登的處境和立場將會如何演變。這可能正是習近平還在猶豫公布正式出席聲明的原因。