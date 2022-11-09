疑政府無力付款 河南許昌機構停收核酸樣本

一份《關於新冠核酸樣本暫停接收的通知》昨日在社交媒體傳出。河南許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室稱，該機構從2021年1月至今一直承擔許昌城區大規模核酸檢測任務，試劑耗材及人工費用投入費用高，目前各區縣均未及時匯款，導致機構運轉壓力太大，總部通知於11月11日零時起暫停接收各縣、區所有新冠核酸樣本。

對此，陸媒致電河南許昌市財政局，對方表示已注意到相關情況，許昌市財政局社保科正在市政府開會研究此事。

大陸多地政府近日相繼宣布取消免費核酸檢測政策，除特定人群和特定情況外，其他居民做核酸檢測均需自費。分析認為，此顯示核酸檢測對地方政府財政壓力極大，即使要求民眾自費做核酸檢測可能會帶來社會風險，但地方政府也不得不考慮以要求民眾自費核酸的方式減輕財政壓力。

據不完全統計，包括貴州省貴陽市、畢節市下屬的織金縣、湖南省岳陽市部分區域、廣東惠州市下屬部分區鎮等多個城市和縣區近期都開始對核酸檢測收費政策做出調整，不再免費為民眾做核酸檢測。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍表示，據他了解，包括經濟發達地區在內的許多地方政府今年財政都出現赤字，無論是地方買單還是醫保支持都讓大規模的核酸檢測難以為繼，「自費核酸是大勢所趨，尤其在三四線城市」。

（ 中時 林勁傑）

延伸閱讀

瑞銀：陸2023經濟增速或反彈至4.5％

陸10月PPI年減1.3％ 近兩年來首降

陸10月CPI年增回落至2.1％ 豬價漲逾50％

陸封控鬆綁 恐延到明年底