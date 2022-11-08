2022胡潤百富榜 鐘睒睒再成中國首富

胡潤研究院8日公布「2022胡潤百富榜」，共有1,305位個人財富達人民幣（下同）50億元以上的企業家登榜，比去年減少11％（160人）。上榜企業家總財富比去年下降18％，至24.5兆元。

其中，農夫山泉創始人鐘睒睒以4,550億元第二次成為中國首富，其財富比去年增加650億元。也是二十多年來中國首富財富的最高紀錄。

字節跳動創始人張一鳴以2,450億元位列第二，比去年下降950億元。寧德時代創始人曾毓群以2,300億元位列第三，比去年下降900億元。

分產業看，工業產品、房地產、大健康、消費品和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。上榜企業家最集中的前三大城市是北京、深圳和上海，其次是香港和杭州。平均年齡58歲，比去年年長2歲。

房地產行業繼續下跌，碧桂園41歲的楊惠妍財富比去年下降1,100億元，是今年榜單上財富下降最多者。下降第二多的是騰訊51歲的馬化騰，下降了1,020億元；第三是東南亞頭部電商公司冬海集團44歲的李小冬，下降了960億元，主要因為電商業務持續虧損和遊戲業務增長放緩。

榜單還顯示，網易51歲的創辦人丁磊，財富比去年增長14％至1,950億元，排名上升8位至第六名，養豬企業牧原的秦英林、錢瑛夫婦財富比去年增長9％至1,850億元，排名上升7位至第八。

今年是胡潤研究院自1999年以來連續第24次發表「胡潤百富榜」。上榜企業家財富計算的截止日期為2022年9月15日。