帶貨一哥李佳琦突復出直播 創4.6億人觀看

李佳琦再締銷售額紀錄 卻慘遭業者背後捅刀

李佳琦過去在網路上直播銷售貨品，屢屢創下佳績，被網友封為「帶貨一哥」。日前在雙11復出後，再次締造銷售額紀錄。豈料，近日卻有網友爆料，直播間商品的價格比官方旗艦店來的貴，後續處理更是引發消費者控訴，質疑「被搞了。」

過去，李佳琦疑似遭到封殺，消失在網上一段時間。日前，在雙11的預售會上驚喜復出，以一句「Oh my god！買他」觸動不少網友神經，創下4.6億人在線觀看紀錄，銷售總額也相當高。豈料，就有網友爆料他在李佳琦直播間中買的一套水乳套裝，竟比在官方旗艦店買的還貴上300元人民幣。讓他相當不滿。

據陸媒報導指出，有網友向媒體投訴明明是同樣的商品內容，在官方旗艦店比在李家琦賣的整整便宜300元人民幣。對此，品牌方則回應較便宜的價格是系統出錯，將對異常訂單統一做退款處理。然而，就有網友爆料指出業者對那些訂單購買者做出免費贈送的承諾，要求他們取消訂單，引發買貴的消費者不滿，在網上掀起熱議。

事實上，雖然李佳琦近年來並未明確說明自家直播間的商品價格會是全網最低優惠價，但過去屢屢傳出給別家直播主販賣的價格比李佳琦便宜，因此他果斷和品牌中斷合作的消息，且在直播間中還帶有若產品在時限內出現降價，消費者可要求賣家補齊差額的價保服務。應可認為「全網最低價」是買賣雙方不言而喻的默契，惟出現了價高買賣風波，恐會影響過去習慣在李佳琦直播間消費的民眾觀感。

不過，就有網友們指出問題點並非是在李佳琦身上。而是因為品牌方不打算遵守買貴者的價保條款，而以贈送商品的方式讓之前消費的民眾求償無門。對此，網友們紛紛留言砲轟，表示「品牌方坑了直播主」、「和李佳琦沒關係，是品牌處理操作太迷了」、「贈送商品給便宜價的顧客，然後不理買貴價的顧客，這商家玩不起吧。」

（中時新聞網 張群東）