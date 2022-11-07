富士康鄭州廠今啟動招工 拚盡快恢復產能

富士康鄭州廠今啟動招工 力拚盡快恢復產能

鴻海旗下鄭州富士康iDPBG事業群7日上午公告即將啟動招工，具體招工政策是以小時計算，每小時工資為人民幣（下同）30元，工期至2023年2月15日。同時，為鼓勵老員工返廠，10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職後將給予一次性關愛補貼500元。供應鏈人士表示，鴻海鄭州廠的目標是在11月下旬可以回到滿載產能。

綜合陸媒報導，富士康鄭州廠表示，依政府要求，在宿舍區至廠區之間實施點對點閉環管理，閉環期間僅開放富鑫等三個宿舍區至廠區路線。11月7日起，港城等多個宿舍區只進不出，有意願出勤的員工將搬遷至富鑫等3個宿舍區。

另外，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，針對近期富士康員工訴求和社會關切問題，已公布「富士康科技園員工關愛15條措施」，為員工提供5方面保障。

報導指出，鄭州航空港經濟綜合實驗區新冠疫情應急處置指揮部重點企業防控部部長孫建革稱，「富士康科技園員工關愛15條措施」從生活保障、防疫安全、環境消殺、人文關懷、員工權益等5個方面提供保障。

在生活供給方面，準時將一日三餐配送到IT社區11個公寓社區，確保員工熱飯、熱水足量供應。在員工防疫和健康方面，在11個公寓社區設立醫務室，方便員工就近就醫；對確需入院就診的，第一時間安排轉運至定點醫院治療。

談及關愛員工，孫建革表示，開通24小時心理疏導熱線，每日主動回訪；開設線上心理健康課程，緩解員工心理壓力。

孫建革稱，將充分尊重員工的去留意願，符合現行防疫政策的，組織員工安全有序返鄉。對隔離結束後願意返崗的員工，督促企業及時兌現相關激勵政策。對因特殊情況確需立即返鄉的，及時安排車輛進行「點對點」安全轉運。

（工商時報 黃欣）

高階iPhone鄭州廠區產能降 富士康預招工拚滿載

蘋果今天指出，富士康中國鄭州廠區組裝高階iPhone 14 Pro系列機種產能明顯下降。鄭州廠iDPBG事業群上午公布預招工作業，待鄭州航空港區9日中午結束靜態管理後，全力拚滿載產能。

產業人士分析，目前iPhone 14 Pro和Pro Max機種需求持續強勁，富士康鄭州廠區目標11月下半月回到滿載產能。

鴻海旗下富士康中國鄭州廠區受COVID-19疫情影響、大批員工離廠徒步返鄉，生產出貨iPhone狀況備受關注。鴻海今天上午表示，疫情影響鄭州廠區部分營運，將會下調第4季展望，但河南省政府明確表示，將一如既往全力支持鴻海富士康，會以最快速度撲滅疫情，並恢復滿載產能生產。

蘋果（Apple）上午新聞稿指出，疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝高階iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max作業，當地產能明顯下降，蘋果優先考量供應鏈員工的健康與安全，預期iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max出貨將會較原先預估減少，消費者收到產品的等待時間將會拉長。

疫情干擾富士康鄭州廠區生產，為了招募更多員工，根據微信公眾號上午公布訊息，製造iPhone的鄭州廠區iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），啟動預招工作業。

根據訊息，此次iDPBG預招工薪資以小時計算，每小時人民幣30元，工期至明年2月15日，每月7日發放上一個月薪資，每月25日發放上一個月差價補貼。

此外，iDPBG也發放「關愛補貼」，鼓勵老員工返廠，在10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職預招工後將給予一次性關愛補貼人民幣500元。

訊息強調，等待鄭州航空港區9日12時結束靜態管理後，iDPBG將會統一安排車輛，「點對點」閉環輸送人員。

產業人士指出，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產。

外資先前分析，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，大約集團60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區，鄭州也是鴻海製造關鍵零組件的重要據點。

（中央社）

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