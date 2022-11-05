中國ESG主題基金漸受關注

在中國官方淨零承諾推動下，ESG相關投資組合數量呈爆炸式增長。根據彭博數據，在過去的20個月中，中國市場新基金中至少有110檔以上的新基金，是以ESG為主題，幾乎是過去四年首次推出ESG基金總和的3倍。

2021年以來，中國ESG基金管理的資產翻了1倍，達到約500億美元。截至今年3月底，在歐洲註冊的ESG基金持有中國資產約1,300億美元，是中國ESG基金行業規模2倍多。美國管理的基金亦擁有近80億美元的中國資產。

中國ESG基金以近乎噴泉式的增長與其官方的政策密切相關，包括2060年淨零排放目標以及能源安全、農村就業和扶貧。彭博數據顯示，在中國註冊的170多家ESG基金中，約有15％投資於煤炭公司，這是迄今為止中國最大的溫室氣體排放源。超過60％的公司持有鋼鐵行業的股份，而鋼鐵行業是中國的煤炭消費大戶。不過，中國的ESG基金也大量持有「綠色」公司，包括電動汽車製造商和太陽能公司等。

中國的獨特方法展示了一般ESG原則的普遍吸引力，即考慮環境成本和社會風險的公司，長期有機會對公司基本面產生正面影響，這也是ESG受到全球投資機構越來越重視的原因之一。

不過，對於ESG基金這類產品的投資收益評價，不能簡單用傳統的風險收益對比來衡量，ESG投資的初衷並不全是為了收益，更不是為了超額收益，而更多是受到價值觀的驅使，通過投資來達成超乎收益的一些社會目標，因此ESG基金對某些社會目標的貢獻更大。

從本質上來說，ESG基金投資收益的衡量事關企業ESG表現與企業價值之間的關係。從短期股價來看，ESG重視程度較高或ESG評分上調的公司，其短期回報也較高；從長期市值來看，致力ESG實踐的上市公司具備更高的長期成長性，上市公司的ESG重視程度對公司的市值成長性有長期（一年至三年）的正面影響。

簡單理解，如果ESG管理得越好的企業價值越高，那麼有效的ESG基金找到ESG表現更好、或更加重視ESG提升的企業進行投資，隨著這些企業後續的ESG改善體現到企業市場價值中，對基金也會產生正面影響。

事實上，ESG理念也要求對傳統的企業價值衡量標準進行重構，ESG投資的核心理念不再僅著眼於財務盈利，而更加著眼於長期價值、綜合價值。ESG與企業價值之間的關係，事關如何用新的可量化方法來再造或修正公司治理，重新衡量公司價值。近年來探索方向主要是從ESG角度來全面衡量一家公司的非財務績效，並與財務績效一起評估公司業績。

與關注收益和風險兩維度的傳統投資相比，ESG投資還多了一個影響力的維度，如果將ESG投資的衡量縮減到傳統的兩維度，則會使ESG投資只能體現於標的篩選等決策流程，最終陷入與傳統投資收益對比的僵局。

綜上所述，ESG投資是長期投資中一個必須考慮的維度。隨著中國雙碳、雙循環目標的持續推進，以及資本市場對ESG關注度不斷提高，一個新產業的投資機會已全然顯現。

此外，ESG投資可能是作為一種獨立的方法論體系存在，並不完全追隨基本面、政策等相關傳統驅動力量。隨著中國資本市場逐漸進入機構化投資時代，機構投資者對公司治理和經營活動的參與力度將逐漸深入，投資活動將會順應ESG理念發展開來。

（文／滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人 曾淼玲）