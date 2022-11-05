維護產業供應鏈穩定 人行：貨幣政策要靈活適度

中國人民銀行副行長宣昌能5日表示，人行將繼續維護產業鏈供應鏈穩定，穩健的貨幣政策要靈活適度，為產業鏈供應鏈穩定營造適宜的貨幣環境，繼續規範發展供應鏈金融服務，提升對重點領域全產業鏈金融服務水平。這也是他在不久前履新後的首次公開亮相。

10月20日，中國人民銀行官網訊息顯示，中國外匯管理局副局長宣昌能已經出任人行副行長。今年55歲的宣昌能，自2018年7月起擔任外管局副局長，此前他曾經擔任過中國證監會主席助理，以及人行金融穩定局局長。

上海證券報5日報導，宣昌能在第五屆中國國際進口博覽會期間舉行的虹橋國際經濟論壇上表示，人行未來還將持續完善人民幣跨境使用相關制度和基礎設施，落實人民幣在實體經濟領域使用的基礎。

宣昌能表示，近年國際保護主義、地緣政治衝突和新冠肺炎疫情等衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂全球經濟秩序，拖累經濟增長，加劇通膨壓力。人行對此高度重視，採取多方面措施，全力保障產業鏈供應鏈安全穩定。

人行具體措施包括：持續推進完善供應鏈金融發展，鼓勵金融機構加大供應鏈票據貼現，加強供應鏈票據平台，提升中小微企業融資可得性和便利性。同時透過結構性貨幣政策工具，強化對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業的支持。人行還常態化開展多層次融資對接，提高融資效率，指導人民銀行分支機構、各金融機構開展多種形式的融資對接活動。

此外，宣昌能表示，未來要發揮好匯率自動穩定器功能，提升企業因應匯率風險能力。