巴菲特再減持比亞迪 套現港幣5.6億

「股神」巴菲特（Warren Buffet）傳出再減持大陸新能源汽車巨頭比亞迪的消息。據港交所日前資料顯示，巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）1日減持比亞迪共329.7萬股，每股平均價169.86港幣，總計套現港幣5.6億元。本次減持後，其持股量由18.22％降至17.92％，仍持有約1.97億股。

新浪財經報導，比亞迪H股10月28日收在港幣165.7元低點後展開一波反彈，到11月4日收報港幣197元，累計上漲18.9％，也較1日的平均減持價高出16％。比亞迪H股與A股股價今年走勢背離，其H股累計重挫25.72％，A股則小漲3.39％。

巴菲特在2008年9月與比亞迪簽署協議，以每股港幣8元的價格認購2.25億股比亞迪的股份，總金額約18億港幣。在多年持有下，隨著比亞迪日益壯大，這部分的股票報酬率在今年年中已超過33倍。

但巴菲特自今年8月以來陸續減持比亞迪H股，最早是在8月24日賣出133萬股，套現港幣3.69億元，這也是巴菲特14年來首次減持，引發市場高度關注。9月1日，巴菲特再次減持171.6萬股，套現港幣4.5億元。此後至10月底巴菲特仍有小幅減持比亞迪，但因低於須予披露比例，故沒有公開申報。

然而，在巴菲特減持的同時，比亞迪業績表現仍很突出。其2022年前三季營收為人民幣（下同）2,676.88億元，年增84.37％，主要是新能源汽車業務增加所致；淨利潤93.11億元，年增281.13％。