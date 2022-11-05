人行副行長范一飛涉違紀違法遭查

中共二十大落幕後，大陸的金融圈反腐傳出重磅消息。據中紀委國家監委網站5日消息指出，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

綜合陸媒5日報導，范一飛是「老建行（中國建設銀行）」人，1982～2010年期間在建行任職28年。2015年起出任人行副行長一職至今，期間主要分管支付、金融科技等領域，該領域近年已為大陸嚴加打壓控管的重災區。

證券時報報導，范一飛11月4日中午還在開會，下午就從工作單位突然被帶走調查。由於范一飛3日才剛參加「二十大精神宣講報告會」，有消息稱他近期要出席的會議都安排好，沒想到被無預警被帶走調查。也有消息人士透露，早已流傳范一飛被調查的傳聞。

資料顯示，1964年出生的范一飛是中國人民大學經濟學博士，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士。他曾歷任建行信託投資公司總經理助理兼計財部經理，建行總行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理等職，並於2005年6月擔任建行副行長，長期分管海外業務。

范一飛在中國建設銀行工作期間，曾經深度參與建行股改上市，讓建行成為首家成功股改上市的國有大行。

當前金融圈已是大陸反腐工作重點，今年年中，人行貨幣政策司前司長孫國峰傳出涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查。孫國峰不僅是人行主導貨幣政策的核心官員，也是數位人民幣的主要推手之一，其突然無預警被免職調查引起市場熱議。

據統計，今年上半年，至少近20名大陸金融高層涉貪落馬，除了孫國峰，還包括招商銀行前行長田惠宇，他也因涉嫌嚴重違紀違法遭到調查。