證監會：挺企業跨境融資

中美兩國對中概股的審計工作持續推進，但在脫鉤陰影下，原先熱衷到美國上市的中概股相繼回流至港股，如今亟需尋求其他海外市場上市。大陸證監會副主席方星海5日出席第五屆「虹橋國際經濟論壇」表示，將進一步便利境內外投資者跨境投資，支援企業跨境融資發展。

澎湃新聞5日引述方星海致詞表示，將健全全球存託憑證（GDR）、中國存託憑證（CDR）發行等市場互聯互通機制，推動企業境外上市制度改革實施，支援各類企業依法依規赴境外上市。同時加強陸港資本市場務實合作，擴大滬深港通股票標的，將更多A股上市公司納入。

方星海指出，將持續完善滬深港通機制，優化交易日曆安排，將不可交易天數減少一半，並擴大交易標的範圍，先後將不同投票權架構公司、尚未盈利生物科技公司、科創板股票和ETF納入。截至今年9月底，滬深股通資金合計淨流入人民幣（下同）1.68兆元。

報導稱，大陸政府不斷拓寬境外上市融資管道，方星海表示，未來將優化滬倫通機制，境外拓展到瑞士、德國等歐洲市場，境內拓展至深交所。數據顯示，已有5家A股公司在英國、7家在瑞士發行GDR，累計融資超過85億美元。

據統計，目前共三家A股公司正在發行GDR，另有16家公司已宣布要發行GDR。方星海表示，將推動A股納入包括明晟（MSCI）、富時羅素和標準普爾等國際指數。

根據清科研究中心早先公布數據顯示，今年第一季中企境外上市表現空前低迷，期內中企境內外上市總數僅98家，年減32.4％。港股方面，第一季共12家中企在港交所IPO，年減53.8％，IPO總融資額僅約90.8億元，大減逾9成，大陸官方為此積極推出穩股市措施。

期貨市場方面，方星海指出，目前已向境外投資者開放的七個期貨品種，境外投資者占各品種全部交易和持倉的比例都在10％～20％之間。將持續擴大期貨期權特定品種開放範圍，且將支持香港推出A股指數期貨，為境外投資者提供更多風險管理工具。