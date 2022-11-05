堅持清零 陸5+2隔離檢疫落空

受到疫情反彈影響，大陸防疫官員5日強調，在疫情防控形勢依然嚴峻複雜下，重申要嚴格執行第九版防控方案，並堅持動態清零總方針不動搖。這意謂著，外界先前高度期待大陸隔離檢疫期由目前「7+3」10天，縮減至「5+2」7天的期望落空。

10月中旬中共二十大會議上，中共總書記習近平強調「堅持動態清零不動搖」，令外界對大陸經濟的信心大受影響。近日卻頻傳官方有意鬆綁防控政策的訊息，包括成立復工委員會、取消國際客運航班熔斷機制等。

尤其4日網傳大陸疫病防控專家曾光的開會紀錄提到，動態清零很快會發生很大、實質變化；稍晚外媒並報導，隔離政策將從「7+3」（7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測）縮短至「5+2」或「5+3」，令市場情緒沸騰。大陸官媒晚間也突然預告，國務院聯防聯控機制5日下午將舉行記者會，該消息更迅速登上微博熱搜。

未料，大陸衛健委發言人米鋒5日卻表示，當前大陸仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜，要嚴格執行第九版防控方案。他並重申，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

至於防疫政策會否鬆綁？大陸疾控局專家指出，當前國際迎來冬季疫情流行季，大陸每日新增感染者數量呈現波動上升，烏魯木齊、呼和浩特、廣州、鄭州、福州、蘭州等城市發生聚集性疫情，疊加流感等其他疾病傳播風險，必須堅持動態清零總方針不動搖。

報導稱，大陸政府今年6月28日發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，將人員入境的隔離管控時間從「14+7」調整為「7+3」。但中共二十大後，大陸疫情快速升溫，4日新增3,659例本土個案，包括596例確診及3,063例無症狀感染，廣東省廣州市占746例最多。

值得關注的是，近日因憧憬大陸鬆綁防控情緒帶動，陸港股匯市及美股中概股暴漲，僅11月4日，香港恒指一度飆漲1,173點，單周上漲8.73％；那斯達克金龍中國指數收漲8.82％，單周大漲17％。人民幣在岸價夜盤收報7.1927，大漲1,073個基點；離岸價更拉升逾1,500基點，創有史最大單日漲幅。但如今市場期望落空，下周一7日市場動態格外受到關注。