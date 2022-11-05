大陸公布最新防疫政策 動態清零不動搖

大陸衛健委5日下午召開記者會，公布最新防疫政策走向。衛健委新聞發言人米鋒表示，要嚴格執行第九版防控方案和「九不准」要求，提高科學精準防控水準，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、「一刀切」，堅決整治層層加碼，對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

央視引述米鋒表示，當前大陸仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到早發現、快處置、防外溢。

第九版防控方案對風險人員的隔離管控時限和方式進行優化，包括將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」調整為「7+3」等。解除集中隔離醫學觀察前不再進行雙採雙檢。密接的密接管控措施從「7天集中隔離醫學觀察」調整為「7天居家醫學觀察」。

大陸衛健委疾控局副局長雷正龍表示，第九版防控方案是對防控措施的優化調整，不是放鬆防控，要堅持「外防輸入，內防反彈」的總策略和「動態清零」總方針不動搖，進一步提高疫情防控的科學性、精準性，充分利用資源，提高防控效率，統籌疫情防控和經濟社會發展。

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