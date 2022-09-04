TikTok、微信收集個資 澳洲喊查

為確保民眾個資安全，澳洲內政部長兼網路安全部長歐尼爾（Clare O’Neil）近日指出，澳洲將調查包括兩大中資App—抖音海外版TikTok、騰訊旗下WeChat在內等社群媒體收集用戶數據的情況，報告將於2023年出爐，暫時不會採取禁用手段。

在中澳關係緊張背景下，澳洲於2018年通過「反外國干預法」，把以隱瞞或欺騙的方式影響其國內政治或政府進程的行為視為刑事犯罪。歐尼爾稍早接受雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）等澳洲媒體訪問時表示，本屆政府將研究在澳洲打擊外國干預所需的「下一階段的工作」。

歐尼爾指出，目前澳洲面臨一個根本性的問題，即部分科技公司的總部設在對私人企業採取更專制方式的國家，由於澳洲有數以百萬計的民眾在使用這些社群媒體，擔心這些用戶數據會被不恰當的使用，這對國家構成「現代國安挑戰」，但是沒有一個國家可以找到一個簡單解決方案。

至於澳洲是否禁用TikTok？歐尼爾坦言，會針對審查TikTok考慮一系列的選項，但是澳洲並不打算禁止TikTok。2021年TikTok全球月活躍用戶高達10億，澳洲有700萬用戶。

歐尼爾指出，部分澳洲民眾知道他們的用戶數據並沒有受到恰當的保護，但他們依然繼續使用這些社群媒體。