高溫熱到長不大 陽澄湖大閘蟹恐缺席中秋

受到近期大陸連日高溫影響，不僅部分省市用電一度受限，這波熱浪也波及大閘蟹市場。陸媒報導，大陸各產地的大閘蟹到9月中旬還不會完全成熟，意味著知名美食—江蘇陽澄湖大閘蟹恐怕不能準時在中秋節上桌。

溫州商報報導，「阿慶嫂」陽澄湖大閘蟹負責人指出，大閘蟹每蛻一次殼，蟹就會長大一圈，但2022年受到持續高溫影響，部分螃蟹第四次、第五次殼一起蛻，不僅上市時間會延遲，還會影響大閘蟹初上市的規格及產量。

上述負責人坦言，陽澄湖大閘蟹開捕時間晚於中秋節的情況，其實每隔幾年就會出現。該公司營業十多年，開捕日期最早是9月18日，最晚是9月25日。陽澄湖大閘蟹的統一開捕日期是根據當年大閘蟹的生長趨勢而定，但2022年陽澄湖大閘蟹協會尚未公布開捕消息。

報導指出，目前正值大閘蟹增重、增肥關鍵期，部分蟹完成蛻殼相對延緩，還需要蛻一次至兩次殼才能真正長大。當大閘蟹成熟度達標，才能在開捕日出湖，供應市場。

養殖業人士預計，2022年陽澄湖大閘蟹上市恐怕趕不上中秋節。現在還沒完全蛻殼的蟹，肉質不飽滿，殼裡面是空的，想吃高品質的大閘蟹要等到9月下旬、十一連假前後。

對此，陽澄湖大閘蟹經銷商表示，將視產量情況，微調部分品種、部分規格大閘蟹的售價，但整體價格不會漲太多。「王氏只為那隻蟹」工作人員指出，目前店內四隻公蟹（每隻3.2兩）搭配四隻母蟹（每隻2.2兩）的人民幣688元禮包最暢銷，做活動後跟2021年的價格差不多。上述人士指出，雖然2022年錯失中秋節，但8月中旬已有不少企業和民眾提前下單，對整體銷量頗具信心。