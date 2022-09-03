月餅499、運費600 陸禁天價月餅下的謬況

臨近中秋節，大陸月餅市場的競爭愈演愈烈。按照慣例，官方總會在這段時期出面打擊「天價月餅」。但上有政策，下有對策，業者總會變著法子打擦邊球，譬如針對官方對單價超過人民幣（下同）500元的月餅禮盒實施監管，不少商家就將禮盒標價定為499.99元；還有店家索取的運費竟高於月餅禮盒的價格。

綜合陸媒報導，為防止業者以天價月餅進行商業炒作、擾亂市場秩序，大陸官方對今年月餅的售價、包裝等施加限制。譬如在禮盒包裝上，8月15日起官方「新國標」規定粽子、月餅等食品的包裝層數最多不超過三層，而此前有關規定是不超過四層。

隨著中秋佳節臨近，大陸官方對市場的督導更加嚴格。大陸發改委等四部門8月26日表示，近期加緊部署對商超、酒店、餐廳月餅銷售情況展開巡查，每日監測線上月餅銷售，並採多管道收集涉及天價月餅的問題線索。對於確認存在違法違規行為的業者，將依法予以查處。

報導指出，針對天價月餅這個老問題，大陸政府多部委早在6月份就聯合公告，提出對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管。但調查顯示，不少商家為規避上述公告，紛紛將禮盒標價定為499.99元。

大陸電商平台店家表示，以今年其店內一款標價499.99元的「新冠」牌月餅禮盒（1,750公克）為例，廠家零售價為498元，但去年該禮盒的零售價高達1千多元，店內賣800多元。值得一提的是，有月餅禮盒的實際成交價要遠高於標價。

還有業者在包裝與名稱上挖空心思打擦邊球，像是比利時巧克力品牌歌帝梵推出的高價中秋禮盒中，糕點外形和包裝與月餅極為相似，但包裝上卻寫著「朱古力（巧克力）糕點」。國際知名冰淇淋品牌哈根達斯也推出冰淇淋糕點中秋禮盒，雖然宣傳單上的禮盒文字介紹中未提及「月餅」，但禮盒示意圖上仍可看到「月餅冰激凌」幾個小字。

另外，由四川天倫食品生產的「天倫」牌月餅禮盒標價499.99元，消費者卻需要另外再支付600元運費，算下來該禮盒售價高達1,099.99元。該店家人員表示，這款禮盒成本不只499.99元，600元運費就是用來補差價的。這番說辭立刻遭到大陸網友諷刺：「買一盒499元的月餅，得要付600元運費？」