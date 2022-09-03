陸港觀盤｜3大原因 新興市場可伺機布局

今年7月份，代表新興市場股市的MSCI新興市場指數小跌0.25％，表現落後成熟市場。在經濟數據相對疲軟、市場調整升息預期的背景下，成熟市場股市大幅上漲。相較之下，新興市場受到中國經濟隱憂與大宗商品價格疲弱的拖累，股市小幅回檔。

觀察各國股市表現，中國是表現最弱的市場，除了爆發拒繳房貸的抵制行動，新冠變種病毒亦持續擴散，導致股市大幅走跌。其他亞洲國家方面，印度股市受惠於外資流入而勁揚。隨著全球投資氣氛轉佳，韓國與台灣股市亦有良好表現。

即便7月份表現有些顛簸，展望2022年下半年，聯博認為新興市場仍值得伺機布局。第一，新興市場2022至2023年經濟成長率優於成熟市場，且中國經濟有望回穩。儘管存在地緣政治風險，新興市場經濟成長率仍優於疫情前水準；此外，新興市場出口成長雖自高峰放緩，但仍保持強勁，料將支撐新興市場盈餘表現。

尤其是中國在穩經濟為第一要務之下，已看到其政府加碼刺激政策，展現穩經濟的決心。例如，在更多產業實施退稅措施，增加退稅1,400億元人民幣、緩繳社會安全相關保險費等財政政策；減半徵收乘用車購置稅、放寬購車限制等，促進消費力道；推動多項基礎建設計畫，引導銀行提供長期貸款；在金融與信貸政策方面，將中小企業貸款額度增加一倍、鼓勵銀行針對中小微企業與個體工商戶延期還本付息等。

第二，新興市場資產於升息環境仍有表現。過往美國首次升息後1年，新興市場資產多半表現領先。從歷史經驗來看，新興市場相關指數在聯準會首度升息後6個月與升息後12個月，都有超過10％的報酬率。

第三，評價相對具吸引力。歷經2021年以來的修正，新興市場股市評價已來到相對低廉水準，建議可選擇高品質、高成長性、高股息與評價較具吸引力的標的；而與近5年利差的平均值相較，新興市場債券利差也具潛在收斂空間，尤其是強勢貨幣主權債券與公司債券，主因許多債券的評價已具投資價值，潛在風險調整後報酬極具吸引力。儘管如此，投資人仍有必要慎選標的，因為不同國家的基本面各異，債券表現將出現差異化。

整體而言，新興市場基本面強勁、評價較成熟市場具吸引力、技術面持續改善，在此背景下，聯博認為新興市場資產深具投資潛力。細究各國布局，東北亞國家可關注中國、韓國與台灣。

中國方面，聯博持續看好金融與天然資源產業的優質個股，同時避開科技巨擘，反觀台灣與韓國，大型資訊科技類股表現則相對良好；北亞以外市場不妨注意越南、印度與巴西等國股市，可配置橫跨多種類股。但正如同年初以來的情況，過程可能持續波動，因此建議採取新興股債多元配置的方式，參與新興市場成長報酬機會的同時，管理下檔風險。

文／聯博集團多元資產投資組合經理Morgan C. Harting

延伸閱讀

陸港觀盤｜美元強 短期不利新興市場股債

新興市場投資哪國家最虧？最新排行揭曉

需求不穩 陸8月物流業景氣指數下降