陸港觀盤｜美元強 短期不利新興市場股債

美國聯準會主席鮑爾於Jackson Hole的全球央行年會上發表講話，其言論被市場視為鷹派，其實鮑爾並非突然轉鷹，其於年會中提及的論點亦符合過去幾個月的講話內容。只是近期市場早已認定鮑爾將發表鴿派言論，而最終他於約八分鐘的演說內，不斷用上鷹派字眼，例如是當務之急是「強而有力地運用工具」使通膨率回落到2％的長期目標。鮑爾的言論粉碎外界對放緩升息的揣測。

多名聯準會官員近期亦發表言論，普遍鷹派。其中，紐約聯儲總裁威廉斯表示，利率可能需要略微上升至3.5％以上，以緩解物價壓力，並估計2023年仍要對抗通膨，不可能降息。由於紐約聯儲總裁地位很高，反映聯準會希望利率在2023年維持於高位。美國國債收益率方面，2年期國債率明顯上升至3.50％，期貨市場預計2022年底利率將升至3.75％～4.00％。

美國升息壓力也嚴重衝擊美股。利率進一步上升，將導致股票的估值承受明顯的壓力。另一方面，在高通膨和經濟增長放緩的情況下，美國企業獲利未來還是繼續面臨下修壓力。美股自7月初以來的反彈結束，三大美股主要指數全部收低於50天移動平均線以下，失去50％的反彈漲幅。展望未來，美國通膨壓力短期持續，升息預期難以降溫，美股短期仍有壓力。

歐元區通膨率在8月創下9.1％的新高，能源價格上漲幅度最大，年增38.3％，但已較7月略有回落。相反的，服裝、家用電器和汽車等非能源工業品年增5％，比7月份提高0.5個百分點。服務通膨亦較7月溫和提升，至8月的增長3.8％。一方面，進入冬季，天然氣短缺或進一步推高歐洲通膨。另一方面，通膨壓力進一步蔓延至非能源領域，將會更難受控。

美國仍將較積極升息，美元指數上漲0.8％至109.6，接近20年高位。其中，由於升息幅度預期上升，歐元兌美元相對偏穩。然而，其他兩種主要貨幣，日圓和英鎊均受到重創，其中，日圓一度跌至140附近，創24年新低，其他新興貨幣也遭受沉重的拋售壓力。由於美國國債收益率和美元強勢，新興市場存在資金外流壓力，短期不利於新興市場股票和債券表現。

受房地產低迷、高溫以及疫情影響，中國7月宏觀經濟復甦放緩，拖累工業企業盈利表現。惟工業數據顯示，8月下旬工業活動月比有所加快，房屋需求亦在邊際改善，8月工業增速年比預計將快於7月。8月官方製造業PMI較7月反彈0.4個百分點至49.4，仍然處於收縮區間，但為3個月來首度回升。8月新訂單指數走高0.7個百分點至49.2，企業在手訂單指數5個月來首度走高，顯示中國經濟逐漸回穩。

受惠國常會進一步傳遞強力穩增長信號，加上中美宣布已就審計監管合作達成協議，恒指於8月26日曾升至最高20,185點。可惜當投資者消化相關因素，而港股仍面對聯準會鷹派姿態及中國疫情復燃等負面因素困擾，港股又再次回落。過去3個月，我們提出港股「大小區間」的觀點，現時恒指正處於19,178至21,291點的小區間之中，意思是恒指短線支持位仍為約19,200點。

近日多家中國房企公佈業績，其中，民營房企碧桂園和旭輝中期利潤大幅下滑，以及暫時停止派發中期股息。利潤下降主要是由於物業合同銷售下降，以及毛利率急劇惡化（尤其是碧桂園）。相反的，國有的萬科和華潤置地的中期盈利較為穩定，華潤置地中期股息小幅上漲（以人民幣計），主要受益於優於較低負債率與可觀的經常性租金收入。

文／凱基亞洲投資策略部

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