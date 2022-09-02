需求不穩 陸8月物流業景氣指數下降

中國物流與採購聯合會2日公布8月份大陸物流業景氣指數為46.3％，較上月回落2.3個百分點。分項指數中業務總量指數和新訂單指數回落較為明顯，反映出5月份以來社會物流需求復甦回升存在一定的波動性和不確定性。

從數據走勢看，物流供給能力基本回歸常態，但營收、盈利、資金等分項指數反復波動，反映企業微觀盈利和活力仍然沒有恢復正常。

物流業務需求增長趨緩，分地區增速分化。分地區看東、中部地區繼續下降，但降幅有所收窄，分別為48.7％和45.4％，西部地區回升到47.9％。8月份，新訂單指數為46.9％，僅次於4月最低點，連續兩個月回落；分地區來看東部、中部地區下降更為明顯，降幅均在4個百分點左右，反映出當前市場整體需求不穩，疫情散發和局部防控對供應鏈產業鏈上下游恢復帶來更多不確定性。

行業物流服務能力全面恢復，大宗需求平穩、電商快遞趨緩。大宗商品物流需求較好，鐵路運輸高位運行，鐵路運輸業務量指數與上月基本持平，調研企業的月度日均鐵路裝車數較上月下降在1個百分點以內。

8月份景氣指數顯示，物流運行雖然整體保持趨穩態勢，但物流需求和企業經營有所震盪波動，回升基礎不牢，部分問題仍較為突出，如區域發展不平衡、行業發展分化、企業盈利空間收縮、運營成本日趨上升難以消化轉移等等，在需求疲軟基礎上，新舊矛盾、問題會陸續出現，應予以高度重視，在發展中逐步解決。

建議要增強重點城市群內部和城市群之間物流網路和節點暢通，提高機械設備、家電、交通運輸、通信設備製造業等產業集群的供應鏈穩定性，確保產業產能穩定可靠釋放。

擴大市場需求是物流活動回升的最主要動力之一，要高度重視國內消費市場，快速精準推出提振政策，擴大消費規模和消費場景；要繼續關注企業微觀生存狀況，採取穩定預期、定向政策、稅費減免等多種措施幫助企業渡過難關。