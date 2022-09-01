成都又封城 產業鏈慘了!

當前大陸疫情嚴峻，常駐人口達2,100萬的四川省會成都禍不單行，繼8月長達半個月的限電後，再遭疫情封控。當地政府宣布，自9月1日18時起，全市民眾原則居家、非必要不離城，等同實施「封城」，且未宣布解禁時間。

成都是大陸西南地區商業與製造業重鎮，約占大陸GDP總量1.7％，名企有富士康、豐田、大眾、英特爾、戴爾、緯創、京東方等，涵蓋電子、汽車、半導體、太陽能等產業。先前高溫乾旱，讓四川被迫在8月15日至29日實施全省工業企業限電令，衝擊產業鏈供應鏈。未料剛脫離限電魔掌才兩天，成都卻再實施封控，加上深圳日前也入列封控隊伍，大陸第三季經濟表現更添陰霾。

成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部1日表示，成都8月31日新增本土確診病例106例、本土無症狀感染者51例。 因此，9月1日至4日成都市展開全員核酸檢測；自1日18時起，全體居民原則居家，民眾非必要不離境，否則須憑24小時內核酸陰性證明離境。受此影響，成都雙流機場、成都天府機場取消約七成航班。

富士康相關人士1日傍晚表示，生產蘋果iPad的富士康成都廠採取封閉生產，目前廠區營運正常。但市場仍擔憂，這是3月底上海封控以來，大陸祭出的最大規模封城令，由於富士康、豐田、英特爾等企業才遭限電所苦，封控更延長了對生產與經濟活動的干擾，一旦供應鏈長時間中斷，將重創產業與經濟表現。

8月以來大陸各地頻傳疫情升溫，深圳較成都提早一日提升防疫措施，市場除了擔心當地電子、家電、手機等供應鏈遭影響，更關注鹽田港會否再度塞港。