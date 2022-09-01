提前還貸潮 陸銀行年度貸款目標恐難達標

由於清零政策重挫經濟、房地產業流動性危機等因素，房地產投報率下滑，提前還貸潮湧現，屋主試圖減少利息支付，且考慮付清後出售房子，貸款意願滑落，銀行頭痛年度貸款目標難達標。

據第一財經1日報導，今年上半年，19家上市銀行中有5家銀行的個人住房貸款餘額較2021年末下降；工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行等6大國有銀行為房貸發放主力，新增金額不及2021年、增幅下降明顯。

據英國金融時報8月30日報導，持有超過1間房屋的屋主貸款意願滑落，由於經濟低迷，房地產投報率下滑，屋主寧可提早還清房貸以免除支付銀行利息。這波提前還貸潮給了銀行壓力，一方面是少了利息收入，另方面是監管單位所給的年度貸款目標難達標。

有幾名國有銀行經理透露，北京和上海的分行貸款提前還款額在今年增加20%。交通銀行8月1日公告，對提前償還住房貸款和商業貸款者，將收取貸款本金1%罰款。該銀行通常會免除這類處罰，在收到一波投訴後其又刪除了該通知。

人民銀行數據顯示，今年上半年未償還的中長期家庭債務（主要包括抵押貸款）增長2.9%，低於去年下半年的5.2%和去年上半年的7.3%。家庭銀行存款在今年上半年增加人民幣10.3兆元，年增長約13%，創6年來最大增幅；家庭借貸增長8%，為2007年以來最低增幅。

一名從事自營工作的民眾表示，其於2020年在北京購買第2間公寓，每個月租金收入未能支付每個月7826元（約新台幣3.4萬元）房貸，這筆房貸中有3/4為利息，決定提前償還貸款；房價轉趨下跌也是其考慮提前付清貸款後出售公寓的原因。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，提前償還房貸代表購房者的保留態度，尤其是在官方拋出一連串房地產業緊縮作為打擊房價後。他說，銀行不喜歡提前還款，因為提前還款太多的話，未能實現監管機構所設定的年度貸款目標。

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