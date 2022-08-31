A股H1虧損榜 航企包辦前四

受疫情等因素影響，2022年上半年A股前四大虧損公司都來自民航業。大陸國有三大航企—中國國航、東方航空、南方航空期內分別虧損人民幣（下同）194億元、187億元、114億元，均創下歷年同期最差業績。

證券時報報導，三大航企2022年上半年虧損總額496億元，不僅創下新高，更超過三大航企2021年全年的虧損總額（409億元）。

另一虧損慘重的航企—海航控股2022年上半年虧損128億元，2021年同期僅虧損8億。

市場分析，2022年上半年，大陸民航業的不利因素在於需求被疫情抑制，油價居高不下、人民幣貶值等，造成航企的燃油成本及匯兌損失大增，使得上半年業界整體虧損加劇。

上半年三大航企燃油成本共337億元，占營業成本均超過四分之一。其中，南航航油成本最高，年增16％至143億元。國航燃油成本年增4％至103億元。東航則因航班量下降，使得加油量減逾四成，該公司航油成本年減8％至89億元。

國航、東航、南航31日股價分別為收跌1.34％、持平、收跌1.08％。半年來，股價分別累計上漲2.79％、下跌11.05％、下跌8.91％。

澎湃新聞報導，上半年，大陸民航境內客運市場航班量自4月觸底反彈，呈現復甦趨勢，但旅客周轉量、客座率、單位收益等營運效益指標尚未恢復至疫情前水準。

針對7月、8月的暑運市場，大陸民航專家李瀚明分析，2022年的暑運和2021年一樣，受大陸各地疫情影響，呈現前高後低的趨勢。7月上旬航班量雖然逐漸恢復，但未達2021年的水準。7月下旬開始，大陸各地疫情進一步影響多個熱門景點的航班。